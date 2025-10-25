Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 1714
  • 4
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Интер Маями постигна победа с 3:1 срещу Нешвил в първи мач от плейофите на Мейджър Лийг Сокър. Голямата звезда на домакините Лионел Меси изигра феноменален двубой и се отличи с два гола, като едно от попаденията му беше с глава.

Аржентинецът, който наскоро поднови договора си до 2028 година, имаше участие и в атаката за третия гол в полза на "чаплите". За гостите от Нешвил точен беше Хани Мукхтар.

Преди срещата Меси получи "Златната обувка" за голмайстор на редовния сезон. 38-годишният ас се разписа 29 пъти в изиграните 28 мача преди старта на плейофите. След него с по 24 попадения се наредиха Денис Буанга и Сам Съридж.

Меси откри резултата в 19-ата минута след центриране на Луис Суарес и красив удар с глава. До почивката не паднаха други голове, но в 62-рата минута атака, започната от Меси, завърши с точен изстрел на Тадео Аленде.

В шестата минута от добавеното време Жорди Алба центрира, вратарят на Нешвил Джо Уилис изпусна топката, а Меси беше на точнотомясто, за да я прати в мрежата. Секунди преди края Мукхтар върна едно попадение с майсторско изпъленение на пряк свободен удар.

Следващият двубой между двата отбора е насрочен за 2 ноември от 01:30 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Втора поредна засечка за Андерлехт

Втора поредна засечка за Андерлехт

  • 25 окт 2025 | 04:08
  • 599
  • 0
Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

  • 25 окт 2025 | 03:46
  • 701
  • 0
Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

  • 25 окт 2025 | 04:47
  • 1191
  • 0
Нант излъга Париж ФК като гост

Нант излъга Париж ФК като гост

  • 25 окт 2025 | 03:07
  • 679
  • 0
Платини: Внучките ми ходеха на училище и чуваха: „Дядо ти е корумпиран“

Платини: Внучките ми ходеха на училище и чуваха: „Дядо ти е корумпиран“

  • 25 окт 2025 | 02:35
  • 954
  • 0
Модрич: Вината е изцяло наша

Модрич: Вината е изцяло наша

  • 25 окт 2025 | 02:09
  • 1058
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 342
  • 0
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 313
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 342
  • 0
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 15009
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 25822
  • 4