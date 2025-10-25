Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Интер Маями постигна победа с 3:1 срещу Нешвил в първи мач от плейофите на Мейджър Лийг Сокър. Голямата звезда на домакините Лионел Меси изигра феноменален двубой и се отличи с два гола, като едно от попаденията му беше с глава.

Аржентинецът, който наскоро поднови договора си до 2028 година, имаше участие и в атаката за третия гол в полза на "чаплите". За гостите от Нешвил точен беше Хани Мукхтар.

Преди срещата Меси получи "Златната обувка" за голмайстор на редовния сезон. 38-годишният ас се разписа 29 пъти в изиграните 28 мача преди старта на плейофите. След него с по 24 попадения се наредиха Денис Буанга и Сам Съридж.

Меси откри резултата в 19-ата минута след центриране на Луис Суарес и красив удар с глава. До почивката не паднаха други голове, но в 62-рата минута атака, започната от Меси, завърши с точен изстрел на Тадео Аленде.

В шестата минута от добавеното време Жорди Алба центрира, вратарят на Нешвил Джо Уилис изпусна топката, а Меси беше на точнотомясто, за да я прати в мрежата. Секунди преди края Мукхтар върна едно попадение с майсторско изпъленение на пряк свободен удар.

Следващият двубой между двата отбора е насрочен за 2 ноември от 01:30 часа българско време.

