Алонсо ще следи с интерес развитието на пистовата кариера на Рованпера

  • 5 ное 2025 | 13:26
  • 154
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо заяви, че ще следи с интерес развитието на пистовата кариера на двукратния световен рали шампион Кале Рованпера.

Както е известно наскоро Рованпера обяви, че ще се оттегли от Световния рали шампионат (WRC) на само 25-годишна възраст, за да преследва алтернативно развитие на своята кариера. Догодина финландецът ще стартира в японската Супер Формула, а плановете му са след това той да се насочи към Формула 2 и потенциално Формула 1.

Кале Рованпера направи първия си тест във Формула 2
Кале Рованпера направи първия си тест във Формула 2

„Ще ми е интересно да видя как ще се представи той – заяви Алонсо. – Той е много талантлив пилот. Определено ще срещне някои различни предизвикателства в зависимост от шампионатите, в които ще участва.

„Но смятам, че още догодина за него ще бъде много важно предизвикателство. Ще го следя с интерес. По-трудно е, когато хората сменят ралитата с едноместни болиди, отколкото обратното. Ще бъде хубав тест“, добави испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Снимки: Kalle Rovanpera

