Ожие обеща на Рованпера да го гледа в пистовите състезания

  • 9 окт 2025 | 18:42
  • 532
  • 0

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие коментира във Фейсбук решението на неговия съотборник в Тойота Кале Рованпера да се оттегли от ралитата след края на настоящия сезон.

Тази година двамата се борят за световната титла, като Ожие е начело, а три ралита преди края на сезона Рованпера е на 21 точки от французина.

„Това може да е изненада за някои хора, но в крайна сметка, всеки трябва да уважава решението ти, Кале. Пожелавам ти всичко най-добро в предизвикателството ти в пистовите състезания! Всички ние ще ги следим отблизо и със сигурност ще е вълнуващо да те гледаме! За мен беше удоволствие да се сражавам с теб по рали етапите и все още ни остават три вълнуващи състезания този сезон“, написа Ожие.

Рованпера отговори на този пост с краткото „Благодаря“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

