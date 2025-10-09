Ожие обеща на Рованпера да го гледа в пистовите състезания

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие коментира във Фейсбук решението на неговия съотборник в Тойота Кале Рованпера да се оттегли от ралитата след края на настоящия сезон.
Тази година двамата се борят за световната титла, като Ожие е начело, а три ралита преди края на сезона Рованпера е на 21 точки от французина.
Кале Рованпера се отказва от ралитата в края на сезона
„Това може да е изненада за някои хора, но в крайна сметка, всеки трябва да уважава решението ти, Кале. Пожелавам ти всичко най-добро в предизвикателството ти в пистовите състезания! Всички ние ще ги следим отблизо и със сигурност ще е вълнуващо да те гледаме! За мен беше удоволствие да се сражавам с теб по рали етапите и все още ни остават три вълнуващи състезания този сезон“, написа Ожие.
Рованпера отговори на този пост с краткото „Благодаря“.
Решението на Рованпера дава шанс на Солберг?
Кале ще се бори до последно за световната титла
Снимки: Gettyimages