Решението на Рованпера дава шанс на Солберг?

Оливър Солберг е най-логичният избор за заместник на двукратния световен шампион Кале Рованпера, който обяви, че след края на сезон 2025 ще се оттегли от WRC. Този сезон Солберг изпълни всичко необходимо, за да приет насериозно от Латвала и шефовете на тима – световна титла в WRC2 и победа в рали „Естония“ в единствения му старт с Rally1 кола на Тойота.
От тима няма конкретни коментари по темата, като Яри-Мати Латвала се задоволи само да каже, че няма притеснения относно пилотите за догодина.
Предполага се, че тимът може да изглежда по следния начин: Елфин Еванс, Сами Паяри и Оливър Солберг. Такамото Кацута може пак да кара за втория тим, а тепърва предстои да се разбере как ще бъде наместена ограничената програма на Себастиен Ожие, ако той изобщо иска да продължи да се състезава.
По-икономичният вариант за Тойота ще е да има две коли с пълна програма – за Еванс и Паяри, а Солберг и Ожие да се редуват в третата или четвъртата, ако Кацута пак получи пълна програма.
