  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

  • 20 окт 2025 | 20:39
  • 358
  • 0

Кале Рованпера и Йоне Халтунен (Тойота) спечелиха рали „Централна Европа“ и направиха важна крачка напред в битката за световната титла в WRC. Две кръга преди края на кампанията Елфин Еванс се върна на първото място, а на 13 точки зад него са Рованпера и Себастиен Ожие – тримата пилоти на Тойота водят, а Ойт Танак (Хюндай) е аутсайдерът в тази битка, тъй като е на 50 точки от първото място.

Как обаче прогнозира, че ще се развие оттук нататък битката навигаторът на Кале Йоне Халтунен. Той говори рядко, но пък има отличен поглед върху екшъна от първия ред.

„В Япония ще бъде абсолютно същото като в рали „Централна Европа“ – максимална атака, спринт от старта до финала – обясни Халтунен. – Ако успееш да минеш по отсечките без проблеми, то ще имаш силна позиция.

„В началото, когато пътищата бяха по-чисти Ожие и Кале бяха най-бързи, след това, когато Еванс и Такамото Кацута караха първи на чистия път, те постигаха по-добрите времена. Но в Япония е възможно да се случи всичко.

„Битката за титлата е в нашите ръце. Всяка година всеки един от претендентите за титлата има поне едно проблематично състезание през сезона. Досега Елфин не е имал такова рали през 2025, да видим дали ще изкара да края без проблеми. Това ще е важно.“

Снимки: Gettyimages

