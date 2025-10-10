Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1

Кале Рованпера успя да изненада всички извън най-близките си хора и съотборниците му в Тойота като обяви, че ще се оттегли от ралитата след края на сезон 2025 в WRC. Финландецът вече кара една година с ограничена програма, пак побеждаваше, а повечето му свободно време отиде за други състезания – дрифт надпревари и Карера Къп Бенелюкс, където финландецът се наред сред победителите.

Кале не иска да почива, а да се бори с непознати за него предизвикателства, като разчита на таланта си и усета, който има за поведението на автомобила и намирането на сцепление.

Kalle Rovanperä will call time on his WRC career at the conclusion of the 2025 season, ending a spell that has so far delivered two world titles, 17 rally wins and a string of youngest-ever records.



More: https://t.co/i1aDDED9dX pic.twitter.com/AvZstGUDBb — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 9, 2025

Кале Рованпера се отказва от ралитата в края на сезона

На 25 години повечето пистови пилоти са наясно докъде са възможностите им, а най-добрите са във Формула 1 и Формула 2 или пробиват в заводските отбори в Льо Ман и WEC. А Кале тепърва поема по този път.

Но пък той държи някои интересни рекорди – най-млад победител в WRC, най-млад световен шампион и т.н. И определено пистовите надпревари са му интересни.

През ноември той тества RB8 на Ред Бул на „Ред Бул ринг“, както и коли от Формула 4 и Формула Рено 3.5. И това явно засилило апетита му да се бори по пътя към Формула 1.

Решението на Рованпера дава шанс на Солберг?

Защото голяма цел на Кале е Формула 1 и той иска да направи нещо, което никой досега не е успявал – да стигне като световен шампион до Формула 1. Нещо, което не успяха да постигнат най-великите в ралитата Себастиен Льоб и Себастиен Ожие, а Юха Канкунен, Томи Макинен и компания дори не са и опитвали.

Все пак Льоб има второ място в Льо Ман, Ожие записа участие там и в WEC, а Льоб се размина със супер лиценза за Формула 1, когато към него имаше реален интерес от страна на Торо Росо. Да не забравяме и Колин Макрей, друг световен рали шампион, който стигна до успехите в Льо Ман с Ферари 550, подготвено от Продрайв.

Ожие обеща на Рованпера да го гледа в пистовите състезания

Как обаче един световен шампион се отказва от още потенциални рали титли, за да кара в национален шампионат като Супер Формула? Отговорът е неочаквано прост. Този шампионат е близо по скорост до Формула 1 и при успех в него Кале може да се надява на място във Формула 2. Има и още нещо – Супер Формула е доста по-евтин от Формула 2, нивото е високо, състезанията са оспорвани и това ще е изключително точна проверка дали Кале има шанс в пистовите надпревари или не. Той ще може да разчита на подкрепата на Тойота, както в Супер Формула, така и във Формула 2 – справка Ритомо Мията, а японският гигант вече присъства и във Формула 1, където е технически партньор на Хаас.

„Към този момент знам какъв ще е планът ми за следващите няколко години – обясни Кале пред Dirtfish. – Знам, че ще караме в Супер Формула и след това ще работим за следващата стъпка – Формула 2, ще видим как ще мине всичко.

„В момента не мога да ви кажа каква е крайната ми цел, но се стремя към най-високото ниво. Формула 1 е най-високо ниво, но също така има още много интересни и хубави шампионати и състезания в света на пистовите надпревари.

„Ако ме питате дали искам един ден да карам в Льо Ман? Разбира се. Ако имам шанс, искам да участвам в Льо Ман и всички останали големи състезания. Да, има много възможности.“

Замислете се, колко често можем да видим световен рали шампион, който на 25 години загърбва света, в който е израснал, победите и титлите, за да преследва място във Формула 1? С оглед на таланта на Кале това обещава да е изключително интересно приключение и ние имаме привилегията да сме негови съвременници. Ще е супер интересно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages