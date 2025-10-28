Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Кале Рованпера направи първия си тест във Формула 2

Кале Рованпера направи първия си тест във Формула 2

  • 28 окт 2025 | 17:05
  • 1553
  • 0

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера направи своя първи тест с болид от Формула 2 на пистата „Херес“ в Испания.

Както е известно финландецът ще прекрати своята кариера в Световния рали шампионат (WRC) на само 25-годишна възраст, за да се насочи към състезанията с едноместни формули. Догодина Рованпера ще се състезава в японската Супер Формула, а плановете му са след това той да премине във Формула 2 и потенциално във Формула 1.

Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1
Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1

„Първият тест във Формула 2 приключи! Доволен съм от тестовите дни. Беше малко трудно физически да карам, както и очаквахме. Има много странични натоварвания, които е трудно да се репликират и ще ми отнеме време да свикна с тях, така че се радвам, че имах това време в колата и нямам търпение за още.

„Сега ние се насочваме към Япония за предпоследния кръг за сезона в WRC, където продължаваме да се борим за титлата“, коментира Рованпера след първия си тест във Формула 2 с екипа на Хайтек.

Преди финалните два кръга за сезон 2025 в WRC Рованпера заема третото място в генералното класиране с актив от 234 точки и пасив от 13 спрямо лидера Елфин Еванс. Последните две ралита за годината ще бъдат на асфалта в Япония (6-9 ноември) и на макадама в Саудитска Арабия (26-29 ноември).

Снимки: facebook.com/Kalle Rovanpera

