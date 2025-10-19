Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

Кале Рованпера (Тойота) спечели рали „Централна Европа“, 12 кръг от сезона в Световния рали шампионат и се върна в голямата битка за световната титла.

В последната отсечка на състезанието Елфин Еванс (Тойота) измести Ойт Танак (Хюндай) от второто място в ралито и излезе начело в класирането в битката за титлата.

А двойната победа на Тойота в това състезание гарантира деветата световна титла при конструкторите на японската марка, като пред Тойота остава само Ланча с 10 световни титли.

В последния ден на ралито Себастиен Ожие (Тойота) спечели и трите проведени етапа, а първата отсечка сутринта беше анулирана заради катастрофата на Тиери Нювил (Хюндай), който се удари на влизането на един мост и блокира пътя.

Танак се отдалечава от Еванс в преследването на Рованпера

Максималната атака на Ожие му донесе 10 точки – 5 за първото място в Супер неделята и 5 за победата в пауърстейджа, с което да неутрализира донякъде загубите от отпадането му вчера.

След това състезание Еванс води с 13 точки аванс пред Рованпера и Ожие, а Танак е четвърти, на 49 точки и също има шанс, макар и минимален за титлата.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"

