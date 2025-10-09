Кале Рованпера се отказва от ралитата в края на сезона

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера ще напусне Световния рали шампионат след края на настоящия сезон и ще продължи кариерата си в пистовите надпревари. Това обяви днес самият пилот, а новината беше потвърдена от Тойота, като от тима поясниха, че Кале остава част от Toyota Gazoo Racing.

През 2026 Кале ще се състезава в японската Супер Формула и целта му са „най-високите нива на пистовите състезания“. Японският шампионат Супер Формула е на нивото на Формула 2 и в него карат много силни и бързи пилоти, като за чужденците обикновено е много трудно да пробият.

Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането

Миналата година Кале кара с ограничена програма и участва в Порше Карера Къп Бенелюкс, както и в различни дрифт надпревари, а сега 25-годишният пилот е решил, че е време за голяма промяна в развитието на кариерата му.

Рованпера все още няма състезания с едноместни болиди, но през ноември направи тест на Ред Бул RB8 от Формула 1 на „Ред Бул Ринг“, като тогава тества и автомобили от Формула 4 и Формула Рено 3.5.

Кале Рованпера спечели най-бързото рали в историята на WRC

„Това решение не е лесно, но от известно време мисля за това. Вече съм постигнал много в ралитата и започнах да мисля за други възможности и какви други предизвикателства мога да поема. Трудно решение за мен, но мисля, че е правилното, за да преследвам следващите ми мечти и предизвикателства“, написа днес в социалните мрежи Кале.

Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg