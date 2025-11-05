Балканско дерби с българско участие за начало на 9-ия кръг на Евролигата

Цървена звезда се изправя тази вечер от 21:00 часа българско време в Белград срещу Панатинайкос в балканско дерби с българско участие от Евролигата. В първия мач от 9-ия кръг родният национал Коди Милър-Макинтайър и компания излизат за седма поредна победа в турнира срещу един от най-силните отбори на Стария континент.

След двете загуби в първите два кръга на Евролигата, Цървена звезда вече е с баланс 6-2 и заема второ място във временното класиране. С по 6 победи и 2 загуби до момента са само още два отбора - лидерът Жалгирис и играещият у нас домакинските си срещи в турнира Апоел Тел Авив. Панатинайкос пък е един от петте отбора с по 5-3.

Миналата седмица Звезда регистрира победи над АСВЕЛ Вильобран и Макаби Тел Авив, докато "зелените" от Атина отстъпиха пред Монако и също се справиха с Макаби.

Гръцкият гранд играе успешно срещу белградчани, особено в последно време, като е в серия от 7 поредни победи срещу "червено-белите". Общият баланс от преките двубои между двата тима от 2000 година насам е 14-8 за Панатинайкос, а последната победа на сръбския тим срещу ПАО е преди 4 години - на 4 ноември 2021 г. - 81:48.

