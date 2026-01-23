Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Айброкс" се оказа непревземаема крепост за Лудогорец, българският шампион загуби от Рейнджърс, но шансовете остават – на живо след 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Това не се случва всеки ден - големият Костас Слукас остана без точка

Това не се случва всеки ден - големият Костас Слукас остана без точка

  • 23 яну 2026 | 00:17
  • 200
  • 0
Това не се случва всеки ден - големият Костас Слукас остана без точка

Костас Слукас преживя рядко лоша вечер при загубата на Панатинайкос от Макаби Тел Авив в Израел, оставайки без точки с 0/2 от зоната за две точки и 0/3 от тройката. Необичайно представяне за гръцкия гард, който е известен със своята стабилност в отбелязването на точки и креативността си в Европа.

Последният път, когато капитанът на Панатинайкос остана без точки в Евролигата, беше преди 437 дни, на 12 ноември 2024 г., отново срещу Макаби Тел Авив. Тогава обаче Панатинайкос успя да надделее с 93-87 в Telekom Center Athens.

Въпреки лошата си вечер, Слукас остава един от най-важните и постоянни играчи на "детелините", с доказана стойност както в отбелязването на точки, така и в организацията на играта. Това представяне със сигурност ще остане като изключение в един много продуктивен сезон за опитния гръцк гард.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Изиграха се шест двубоя от 24-ия кръг на Евролигата, ето резултатите

Изиграха се шест двубоя от 24-ия кръг на Евролигата, ето резултатите

  • 22 яну 2026 | 23:49
  • 6343
  • 0
Развалено проклятие! Олимпиакос превзе крепостта на Ефес за първи път от дълго време

Развалено проклятие! Олимпиакос превзе крепостта на Ефес за първи път от дълго време

  • 22 яну 2026 | 22:56
  • 446
  • 0
Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме

Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме

  • 22 яну 2026 | 22:41
  • 347
  • 0
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13026
  • 3
Център на Цървена звезда стана MVP на кръга в Евролигата

Център на Цървена звезда стана MVP на кръга в Евролигата

  • 22 яну 2026 | 19:15
  • 1242
  • 0
Съотборник на Везенков оглави Топ 10 на най-добрите изпълнения на 23-ия кръг на Евролигата с гръмотевична забивка

Съотборник на Везенков оглави Топ 10 на най-добрите изпълнения на 23-ия кръг на Евролигата с гръмотевична забивка

  • 22 яну 2026 | 18:00
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 23720
  • 98
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 30968
  • 85
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 308
  • 0
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13026
  • 3
Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 13468
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 16922
  • 24