Това не се случва всеки ден - големият Костас Слукас остана без точка

Костас Слукас преживя рядко лоша вечер при загубата на Панатинайкос от Макаби Тел Авив в Израел, оставайки без точки с 0/2 от зоната за две точки и 0/3 от тройката. Необичайно представяне за гръцкия гард, който е известен със своята стабилност в отбелязването на точки и креативността си в Европа.

Последният път, когато капитанът на Панатинайкос остана без точки в Евролигата, беше преди 437 дни, на 12 ноември 2024 г., отново срещу Макаби Тел Авив. Тогава обаче Панатинайкос успя да надделее с 93-87 в Telekom Center Athens.

Въпреки лошата си вечер, Слукас остава един от най-важните и постоянни играчи на "детелините", с доказана стойност както в отбелязването на точки, така и в организацията на играта. Това представяне със сигурност ще остане като изключение в един много продуктивен сезон за опитния гръцк гард.

Снимки: Gettyimages