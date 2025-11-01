Популярни
Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  Милър-Макинтайър лидер по асистенции в Евролигата след осмия кръг

Милър-Макинтайър лидер по асистенции в Евролигата след осмия кръг

  • 1 ное 2025 | 16:14
  • 162
  • 0

Българският национал Коди Милър-Макинтайър беше един от най-добрите играчи в осмия кръг на Евролигата. Гардът на Цървена звезда регистрира КПД от 26 при победата на сръбския гранд с 99:92 над Макаби Тел Авив.

31-годишният играч вкара 23 точки, взе 4 борби, но впечатли не по-малко и с 12-те си асистенции. Именно Милър-Макинтайър стана баскетболистът с най-много асистенции в кръга. Той дели и първото място по най-много асистенции средно на мач след 8 изиграни кръга - 6.8. Другите двама със същото средно постижение са голямата звезда на Монако Майк Джеймс и Силвен Франсиско от Жалгирис.

Милър-Макинтайър е и един от тримата играчи, регистрирали дабъл-дабъл в кръга, Другите двама са Никола Милутинов и Тайрик Джоунс.

Най-резултатният играч в кръга пък беше пойнт гардът на Панатинайкос Кендрик Нън с 26 точки, а лидер от началото на сезона е гардът на Париж Надир Хифи с 22.3 точки средно на мач.

При борбите Никола Милутинов и Тайрик Джоунс се отличиха с по 13, а сръбският център е лидер с 8.3 средно на мач.

Стефан Йович от Байерн Мюнхен се отличи с 5 откраднати топки, а Мамади Диаките от Баскония направи цели 5 чадъра в осмия кръг.

Снимки: Imago

