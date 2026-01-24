Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Преди няколко месеца Ботев (Пловдив) направи трансферен удар, но не с играч, а с привличането на треньора Димитър Димитров. Един от най-титулуваните и уважавани футболни специалисти в България прие поканата на Sportal.bg за интервю.

За завръщането му в българския футбол. Как Илиян Филипов успя да го убеди?

“Значи е успял, след като съм се върнал в българския футбол. По-специално в Ботев (Пловдив). Може би с поведението си, с думите, с нещата, които ми каза, ме е убедил, че това е проект, който си заслужава човек да се опита. Все пак от Ботев съм имал няколко предложения през годините. Поради различни причини не се е получило. Сметнах, че този път трябва да откликна на поканата.

В момента е доста тежка ситуацията. Нашият клуб изплаща дългове, не мога да кажа, че финансовото състояние е от най-добрите. Но в тези тежки периоди човек се калява, показва нужния характер и желание. С поведението и думите си, без да изпадам в детайли, този човек ме е убедил, че си заслужава.”

Без страх от работа с млади футболисти

“Не ме е страх, разбира се. През годините съм работил с много млади футболисти. Ще се опитаме. Нямаме и кой знае какви варианти, защото знаете , че през зимата много трудно се прави селекция. А пък и ние имаме определена политика да търсим само свободни трансфери. Млади футболисти, които да ги изграждаме и след това да търсим нужния пазар за тях. Смятам, че е удоволствие за всеки един треньор да работи с млади футболисти.”

Защо Ботев набляга предимно на чужденци и ще успее ли да спази правилото на БФС за български играчи?

“Няма на пазара български футболисти. Ако има, те са обвързани с договори, а цените са изключително големи. Ние нямаме никакъв шанс да вземем български футболист. И затова разчитаме повече на нашата школа, опитваме се да интегрираме в мъжкия отбор повече футболисти. Основата ще бъде от нашата школа и чужденци, които успея да намеря.

Спазваме правилото на БФС и ще продължаваме да го спазваме. Това е наше задължение.”

Предстоящият четвъртфинал за Купата срещу Локомотив (Пловдив)

“Очаквам да има голям заряд за този мач. Емоционален. Очаквам двата отбора да излязат максимално мотивирани, всеки един от тях иска да се докаже, да спечели. Надявам се нещата да се решат на терена и по-добрият, по-заслужилият отбор да спечели.”

Как очаква феновете на Локомотив да го приемат?

“Както и да ме приемат, даже и с лошо, по никакъв начин няма да реагирам, защото съм видял само добри неща от тези хора и няма да отреагирам.”

Защо взе футболист от Гьозтепе на Станимир Стоилов?

“Преди да успеем да вземем Браян от Германия имахме проблем с намирането на краен защитник, след като Йорданов напусна и замина за ЦСКА. Бях се обърнал към него (б.а. Стоилов), ако има млади футболисти, които да ми помогнат на този етап, и той ми предложи този вариант (б.а. Закария Тиндано). Съгласих се. Имах наблюдения, гледах го и смятам, че той е перспективен млад футболист, който съм убеден, че много ще ни помогне.”

За напускането на Йорданов, Око-Флекс и Оджо

“Важни бяха, но това е част от футбола. Незаменими хора няма, винаги се намират заместници. Надявам се да сме намерили достойните хора. Действително е трудно, когато излизат водещи футболисти, но с времето ще намерим достойни техни заместници.”

Проблемът с Око-Флекс

“Остана една горчилка от неговото заминаване. След като е имал откупваща клауза, разбира се, че нещата можеха да станат по много корктен и толерантен начин. Хората, които са решили да го направят така, го направиха. Всеки има своите доводи и причини да търси правото си. Не искам да влизам в подробности по тази тема. Око помогна на нашия отбор, но и Ботев му помогна, защото беше изпаднал в дупка. Релизира се, показа качества. Освен да му пожелая успех на момчето друго не виждам.”

За критиките към съдийството и смята ли, че то се подобрява?

“За голямо съжаление, не мога да кажа, че се подобрява, защото виждам как седят нещата в детайли. Следя ги много години. Винаги съм се надявал да бъде по-добро, но на този етап не мога да се похваля с това нещо.

Българският ВАР повечето пъти пречи, отколкото помага. Аз съм с двете ръце за ВАР, но не и в този български вариант, в който се показа. Т.е. да се помага на определени отбори и да се пречи на други.”

Пречи ли се на Ботев и защо?

“В много случаи. Не мога да кажа защо. Не мога да дам отговор на този въпрос. В един мач си позволих да критикувам и ме наказаха. Хората искат да ми затворят устата по този начин, но не съм от тези, които някаква глоба ще го притесни и няма да казва своето мнение. Винаги ще си го казвам, колкото и да е неприятно за някои хора да го чуват. Никой не е в състояние да ми затвори устата. Когато виждам несправедливости, нечестни и подмолни игри, винаги ще ги казвам нещата такива, каквито са.”

Вижда ли светлина в тунела след промяната в БФС?

“Убеден съм, че Георги Иванов прави всичко възможно да промени нещата, но тази система, това статукво много трудно се променят за късо време.”

По-добро ли е било съдийството през 90-те години на ХХ век, отколкото сега?

“Не, не бих казал, че е било по-добро. Мисля че е на почти едно ниво. Знаете ли, говорим за корупция и такива неща, но те са по-скоро зависими хора. Хора, които са влезли по различен начин от нормалния и изпълняват поръчките на тези, които са ги вкарали в съдийството. През този полусезон видях, без да споменавам отборите, че на четири от тях се повтарят едни и същи съдии, което ми показва, че там нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. Много често на тези отбори се падат съдии, които свирят и навън, и като домакини. Това показва някакви зависимости.

Твърдя, че българското съдийство не е на това ниво, на което трябва да бъде.”

За нацоналния отбор и защо се стигна да играе със Соломонови острови и Сейнт Китс?

“За да се стигне да играем с тези отбори, които изредихте, причините не са от тази и миналата година. Те са много по-дълбоки. Нивото на българския футбол драстично спадаше през годините и затова сме стигнали тази класация в УЕФА и ФИФА. Ако тръгнем да говорим на тази тема, тя е мащабна и ще отнеме много време.”

Кога ще имаме футболисти на нивото, когато Херо бе национален селекционер?

“Много са причините, но една от важните и по-актуални е тези школи, които са много в последно време. Те работят изключително само за такса, без да избират, селектират добрите футболисти. Младите футболисти ги приемат не заради качества и възможности, а поради съвсем други фактори.”

Апел и пожелание към феновете на Ботев и Локомотив преди дербито за Купата

“Когато бях в Локомотив, имах много приятели от Ботев. Сега съм от другата страна. Имам много приятели от Локомотив (Пловдив) и ми се ще да се върнат годините, които съм слушал, когато са ходили заедно на мачовете и са се “бъзикали”, но са били изключително добронамерени и коректни един към друг. Нямало го е този антагонизъм, който е в момента. Надявам се да разберат, че футболът не е война, а приятна емоция. Феномен, който заслужаваш да го изживееш с пълното си сърце.”



