Панатинайкос остава поне за месец без Ришон Холмс

Контузията на центъра на Панатинайкос Ришон Холмс е сериозна, като медицинските прегледи са показали, че имащият солиден опит в НБА америанец е получил разкъсване на медиалния колатерален лигамент на дясното коляно. Треньорът на "зелените" Ергин Атаман разкри колко дълго ще отсъства центърът.

"За съжаление, контузията на Холмс е сериозна. Докторът ми каза, че със сигурност ще бъде извън терена поне месец. Добрата новина е, че кръстният лигамент не е увреден, така че няма да се налага операция. Надявам се, че от следващата седмица Лесор отново ще тренира с отбора. Ако е добре, ще бъде като да сме довели ново попълнение", каза Атаман.

Холмс пристигна в Панатинайкос това лято. Много се очакваше от него, особено след като Матиас Лесор все още е извън терена. Въпреки това, той получи контузия на бедрения мускул, а при завръщането си на терена срещу Макаби Тел Авив в Евролигата във вторник вечерта игра само осем минути – заради нова контузия.

Снимки: Imago