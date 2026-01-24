Обрат за историята

Паметната победа на Партизан над Апоел Тел Авив в Белград ще остане в историята като изравнен втори най-голям обрат в историята на Евролигата, откакто се води такава статистика официално от 2007 година насам.

В петък вечерта Партизан заличи изоставане от 27 точки, за да пречупи лидера в Евролигата след продължение със 104:101. По този начин сръбският тим повтори постижението на Жалгирис от миналия сезон, когато тимът от Каунас също навакса изоставане от 27 точки, за да спечели срещу Олимпия Милано.

Капитанът на Партизан с тежка контузия

Трябва да се отбележи, че Партизан съумя да зарадва феновете си с изключителната победа въпреки тежката контузия, която получи по време на мача капитанът на тима Ваня Маринкович, а освен това треньорът на отбора от Белград Жоан Пеняроя бе изгонен за второ техническо нарушение в добавеното време.

И Партизан, и Жалгирис са на точка от рекорда за най-голям обрат, който се държи от Асеко Проком Гдиня, който през сезон 2012/13 побеждава Монтепаски Сиена след изоставане от 28 точки.

Партизан пък има още един мегаобрат от последните години в Евролигата. През сезон 2023/24 тимът губи с 24 точки срещу друг израелски отбор - Макаби Тел Авив, но в крайна сметка надделява.

Снимки: Imago