  4. Звезда все още не знае къде ще играе мача си с Дубай

  • 23 яну 2026 | 17:16
  • 212
  • 0
Отборът на Цървена звезда, чийто екип носи българският национал Коди Милър-Макинтайър е изправен пред логистични предизвикателства преди предстоящите мачове, като най-голямата неизвестност в момента е мястото на провеждане на мача от 25-ия кръг на Евролигата срещу отбора на Дубай, насрочен за 30 януари.

Проблемът възникна поради заетостта на "Белградска Арена", където до 25 януари се провежда Европейското първенство по водна топка. Въпреки че континенталното състезание приключва пет дни преди мача, остава неясно дали демонтажът на оборудването ще бъде завършен навреме, за да се подготви залата за баскетболния спектакъл.

Поради тази ситуация, от сръбския гранд все още не са пуснали билети в продажба.

Баскетболен клуб Цървена звезда, след поредица от гостувания в Евролигата, ще изиграе първия си домакински мач от Евролигата срещу отбора на Дубай на 30 януари. Клубът все още няма официално потвърждение дали ще може да използва "Белградска Арена" за предстоящия двубой, поради демонтажа на съоръженията за Европейското първенство по водна топка. Поради всичко горепосочено, билетите за мача с Дубай все още не са пуснати в продажба, а повече информация ще публикуваме в началото на седмицата, се казва в съобщението на клуба."

"Червено-белите" също така подчертаха, че организаторите на шампионата по водна топка, град Белград и ръководството на Арената полагат максимални усилия да съдействат на клуба и да позволят използването на залата преди първоначално договорения срок.

"След получаване на окончателно потвърждение дали ще можем да използваме Арената, или ще играем мача с Дубай в зала "Александър Николич", клубът ще излезе с официално съобщение относно продажбата на билети и всички останали сервизни информации."

Като алтернативно място се споменава легендарната зала "Александър Николич", по-известна като "Пионир".

