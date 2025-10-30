Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Българският национал Коди Милър-Макинтайър бе с основен принос за шестата поредна победа на Цървена звезда в Евролигата. Сръбският гранд надделя над Макаби Тел Авив с 99:92 в зала "Александър Николич" в Белград в среща от осмия кръг на елитната надпревара. Звезда е вече с баланс 6-2, а Макаби претърпя шестото си поражение.

Милър Макинтайър бе играчът на мача с 23 точки, 12 асистенци, 4 борби и 1 открадната топка за КПД от 26. Пойнт гардът игра 33 минути, като бе 7/13 при стрелбата за две точки, 2/7 от тройката и 3/4 от линията за наказателни удари. 16 точки и 8 борби добави за Звезда Чима Монеке, а отлично се включи от пейката центърът Ебука Изунду, който за 15 минути вкара 15 точки и взе 7 борби, като направи ключови добавки. За Макаби Джейлън Хорд се отличи с 20 точки и 6 борби, а 18 точки вкара Лони Уокър.

Треньорът на Цървена Звезда: Не направихме това, което искахме, но имаме голямо сърце!

Воденият от Саша Обрадович тим водеше в резултата почти през целия мач и заслужено стигна до победата в зала "Александър Николич" в Белград (Цървена звезда бе технически гост в този двубой). Макаби обаче даде всичко от себе си, за да изтръгне победата от ръцете на противника и в последната четвърт показа, че е повече от готов за битка, но момчетата на Одед Каташ все пак трябваше да се примирят с поражението.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

