Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

  • 30 окт 2025 | 23:28
  • 1435
  • 0

Българският национал Коди Милър-Макинтайър бе с основен принос за шестата поредна победа на Цървена звезда в Евролигата. Сръбският гранд надделя над Макаби Тел Авив с 99:92 в зала "Александър Николич" в Белград в среща от осмия кръг на елитната надпревара. Звезда е вече с баланс 6-2, а Макаби претърпя шестото си поражение.

Милър Макинтайър бе играчът на мача с 23 точки, 12 асистенци, 4 борби и 1 открадната топка за КПД от 26. Пойнт гардът игра 33 минути, като бе 7/13 при стрелбата за две точки, 2/7 от тройката и 3/4 от линията за наказателни удари. 16 точки и 8 борби добави за Звезда Чима Монеке, а отлично се включи от пейката центърът Ебука Изунду, който за 15 минути вкара 15 точки и взе 7 борби, като направи ключови добавки. За Макаби Джейлън Хорд се отличи с 20 точки и 6 борби, а 18 точки вкара Лони Уокър.

Треньорът на Цървена Звезда: Не направихме това, което искахме, но имаме голямо сърце!
Треньорът на Цървена Звезда: Не направихме това, което искахме, но имаме голямо сърце!

Воденият от Саша Обрадович тим водеше в резултата почти през целия мач и заслужено стигна до победата в зала "Александър Николич" в Белград (Цървена звезда бе технически гост в този двубой). Макаби обаче даде всичко от себе си, за да изтръгне победата от ръцете на противника и в последната четвърт показа, че е повече от готов за битка, но момчетата на Одед Каташ все пак трябваше да се примирят с поражението.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

  • 30 окт 2025 | 23:50
  • 4182
  • 0
Двама MVP за седмия кръг на Евролигата, вижте кои са

Двама MVP за седмия кръг на Евролигата, вижте кои са

  • 30 окт 2025 | 18:03
  • 1004
  • 0
Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

  • 30 окт 2025 | 13:21
  • 12561
  • 3
Джабари Паркър: Феновете ще ни подкрепят и в победите, и в загубите, но е по-добре да печелим

Джабари Паркър: Феновете ще ни подкрепят и в победите, и в загубите, но е по-добре да печелим

  • 30 окт 2025 | 02:02
  • 757
  • 0
Иш Уейнрайт: Всеки знае, че Везенков е страхотен, ще направим всичко възможно да го спрем

Иш Уейнрайт: Всеки знае, че Везенков е страхотен, ще направим всичко възможно да го спрем

  • 30 окт 2025 | 00:16
  • 1796
  • 0
Илайджа Брайънт: Имаме много талантливи играчи, всеки е с принос

Илайджа Брайънт: Имаме много талантливи играчи, всеки е с принос

  • 29 окт 2025 | 23:53
  • 1225
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 32854
  • 35
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 73505
  • 87
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 15918
  • 47
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 95423
  • 22
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 7864
  • 5