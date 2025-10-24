Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Коди зарадва феновете на Звезда с публикация на сръбски, но го чака ново предизвикателство

Коди зарадва феновете на Звезда с публикация на сръбски, но го чака ново предизвикателство

  • 24 окт 2025 | 17:14
  • 58
  • 0
Коди зарадва феновете на Звезда с публикация на сръбски, но го чака ново предизвикателство

Българският национален гард Коди Милър-Макинтайър зарадва феновете на Цървена звезда след победата над Баскония в Евролигата в четвъртък вечерта – не само с играта си, но и с послание на сръбски език. Отборът на Саша Обрадович записа четвърта поредна победа в елитното състезание, след като надигра Баскония в "Белградска арена".

Страхотен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда за успех над Баскония
Страхотен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда за успех над Баскония

Милър-Макинтайър изигра още един силен мач, а след това направи кратка, но красноречива публикация в социалната мрежа Х, при това на сръбски език. "Говорим за вълка, а вълкът е на вратата", похвали се 31-годишният гард, цитирайки народна поговорка. Впрочем, Милър-Макинтайър в миналото често се е изтъквал като вълк и лидер на глутницата, посочва Sportal.rs.

Американският баскетболист с български паспорт този сезон в Евролигата записва средно по 14 точки, 3.5 борби и 5.8 асистенции. В последния мач срещу Баскония той отбеляза 20 точки, заедно с 4 асистенции.

Що се отнася до Цървена звезда, следващият мач на сръбския гранд е срещу Мега в АБА лигата, а след това го очакват двубои с АСВЕЛ Вильобран и Макаби Тел Авив в елитното европейско състезание.

Междувременно, Цървена звезда официализира и трансфера на 25-годишния пойнт гард Джаред Бътлър, който се изявява на терена тъкмо на позицията на Милър-Макинтайър. Бътлър досега е играл в НБА за Юта Джаз, Оклахома Сити Тъндър и Вашингтон Уизардс, както и в G-Лигата на НБА.

Снимки: Imago

