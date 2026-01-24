Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 1259
  • 0

Клуб от ОАЕ е предложил един милион евро за халфа на ЦСКА Бруно Жордао, но "червените" са отказали офертата. Това твърди журналистът Руди Галети.

"След силните игри на халфа с фланелката на софиянци интересът към него обаче нараства. Клубове от Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Бразилия проявяват сериозен интерес. Един клуб от ОАЕ вече е заявил, че е готов да предложи около 1 милион евро за неговия трансфер.

ЦСКА плати 500 000 евро на Радомяк, за да подпише с Жордао, така че подобна оферта би представлявала печалба. В момента ЦСКА не е склонен да приеме, но с конкретни оферти на масата ситуацията може да се промени. Дискусиите продължават и трансфер през следващите седмици или следващото лято остава възможен.", се твърди в публикацията.

