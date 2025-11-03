Панатинайкос без център срещу Цървена звезда

Турският наставник на Панатинайкос Ергин Атаман е изправен пред огромни кадрови проблеми преди гостуването на гръцкия гранд на Цървена звезда в Белград в мач от 10-ия кръг на Евролигата. "Зелените" ще излязат на терена срещу Коди Милър-Макинтайър и компания без класически център.

До тази куриозна ситуация се стига, след като и Йомер Юрцевен се контузи на тренировка и ще отсъства поне три седмици. Турчинът е почувствал болка в областта на адуктора на левия крак, поради което със сигурност ще пропусне двубоите от Евролигата срещу Звезда, Париж и Реал Мадрид, а не е сигурно дали ще се върне и за мача на ПАО с Партизан в Атина.

Ситуацията за Атаман е допълнително усложнена, тъй като Матиас Лесор все още е извън игра след тежка травма на крака от миналия сезон, докато новото попълнение Ришон Холмс се контузи миналата седмица срещу Макаби Тел Авив в първия мач от "двойния кръг" на Евролигата.

Поради това позицията на център ще трябва да бъде покривана от крила – Константинос Митоглу (210 см) в момента най-високият здрав играч на Панатинайкос, и Янис Кузелоглу (207 см), бивш баскетболист на Партизан, който в Евролигата е прекарал общо само две минути и 10 секунди на терена - срещу Виртус Болоня в шестия кръг.

Двубоят Цървена звезда - Панатинайкос е в "Белградска арена" в сряда.

Междувременно, Цървена звезда допусна първа загуба под ръководството на поелия тима наскоро Саша Обрадович, като това се случи в Адриатическата лига - 80:85 срещу Спартак суботица. В този мач за "червено-белите" не играха Джордан Нвора, българският национал Коди Милър-Макинтайър и Чима Монеке. Нвора все още се възстановява от контузия на прасеца, докато Монеке и Милър-Макинтайър получиха почивка и не пътуваха до Суботица.

"Червено-белите" имат баланс от две победи и две загуби в турнира.

Снимки: Imago