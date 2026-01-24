Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Капитанът на Партизан с тежка контузия

Капитанът на Партизан с тежка контузия

  • 24 яну 2026 | 13:43
  • 164
  • 0
Капитанът на Партизан с тежка контузия

Капитанът на Партизан Ваня Маринкович получи тежка контузия при драматичната победа на сръбския клуб у дома със 104:101 след продължение над Апоел Тел Авив в мач от 24-ия кръг на Евролигата.

28-годишният гард е с тежка травма на ахилеса и ще отсъства дълго време от терените, тъй като медицинските изследвания са показали, че има разкъсване.

Маринкович записва средно по 6 точки, 1.6 борби и 0.8 асистенции за около 20 минути игра в Евролигата през сезона.

Партизан заличи изоставане от 27 точки срещу Апоел, за да постигне осмата си победа в турнира. Белградчани имат и 16 загуби, което им отрежда 16-о място в класирането. Именно Маринкович с решаваща тройка за 88:88 изпрати мача в продължение.

Снимки: Imago

