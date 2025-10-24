Страхотен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда за успех над Баскония

Цървена звезда продължава с възходящото си представяне в Евролигата. Съставът от Белград записа четвърта поредна победа на сметката си след мощно 90:72 (21:20, 19:23, 32:151 18:4) над аутсайдера Баскония. Главен двигател за успеха на домакините бе българският национал Коди Милър-Макинтайър, който бе най-резултатен за своя тим с 20 точки, като спечели и 2 борби и направи 4 асистенции.

В първите две части мачът бе доста равностоен, като дори Баскония се прибра с аванс от 3 точки на почивката.

Решаваща за успеха на Цървена звезда бе третта четвърт, в която сърбите се развихриха и буквално пометоха своя съперник, като не само обърнаха резултата в своя полза, но натрупаха и солидна преднина от 14 точки.

В последната част домакините просто поддържаха преднината си и не дадоха никакъв шанс на съперника си да се върне в мача.

Освен Милър-Макинтайър, силен мач за Звезда изигра и Джордан Нвора с 19 точки, 7 борби и 6 асистенции.Никола Калинич пък се отчете с 12 точки и 4 борби.

За гостите Тимоти Луваву-Кабаро завърши с 24 точки, но не получи достатъчно подкрепа от съотборниците си. Амиду Диало остана с 12 точки, а Маркуис Ноуел - с 9.

С тази победа Цървана звезда излезе на 4-тото място във временното класиране с актив от 4 успеха и 2 поражения. Баскония пък затъва все повече и е на дъното с актив 0-6.

Снимки: Imago