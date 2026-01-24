Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Голямата футболна легенда Емил Костадинов, който е спортен директор на ЦСКА 1948, даде интервю пред Sportal.bg в Анталия. Героят от "Парк де Пренс" говори по различни теми, свързани с българския футбол. Коща заяви, че изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров сигурно се е шегувал, когато е казал, че очаква удари под кръста през пролетта. Бившата звезда на Порто, Байерн (Мюнхен) и Фенербахче добави, че не разбира смисъла на правилото за български футболисти в отборите от efbet Лига.

Какво е състоянието на ЦСКА 1948 и на какво се дължи силното представяне в шампионата?

– Моментното състояние е като на подготовка – тежки тренировки, играят се контролни мачове, това е нещо нормално. Второто място в първенството се дължи на отбора, който имаме. Мисля, че привлякохме много добри футболисти и благодарение на това отборът играе добре.

Найденов и Коща гледат ЦСКА 1948 в пороя

Какви са шансовете второто място да прерасне в първо?

– Имаме доста мачове още и седем точки разлика. Така че все още имаме шансове за първото място.

А кой е фаворит за титлата?

– Очаквам тежки мачове за всички отбори. А кой ще спечели шампионската титла, ще видим около месец май.

Очакваш ли удари под кръста? Твоят колега от златното поколение Дани Боримиров каза така.

– Е, той сигурно се шегува.

Лично Андре Вилаш-Боаш те покани на Порто – Бенфика. Разкажи малко за това изживяване.

– Така е, получих покана и реших да посетя това интересно дерби. Всичко премина много добре, видях се с много приятели, много колеги от миналото. Наистина мина добре.



Какво трябва да стане, за да имаме отново футболист в топ отбор? Ти беше в Байерн и Порто, Стоичков в Барселона, Любо във Валенсия, в по-нови времена Бербатов в Манчестър Юнайтед.

– Да, и в по-нови времена сме имали футболисти в много силни отбори, в клубове от топ 5 първенствата. Сега имаме един, но една птичка пролет не прави. Мисля, че младото поколение се имат за звезди с два-три добри мача, голяма вина имате и журналистите. Правите ги звезди на по 19 години. Съжалявам, че така го казвам – не хвърлям камъни във вашата градина. Просто искате да покажете, че има някой добър футболист, но в крайна сметка с един-два мача не става. По мое време всичко беше много сурово. Мисля, че младите не могат да издържат на това напрежение. Имам предвид новото поколение.

Казваш, че Стоичков е бил хищник. А себе си как би оприличил на терена?

– Може би по-голям хищник (смее се).



А Любо? За да завършим с легендарното армейско трио.

– Любо беше по-улегнал характер.



И той, и Боби са в състояние, в което се борят...

– Искам да им пожелая да се оправят и отново да сме заедно!

Мнението ти за турнира в Индонезия, който се задава пред националния отбор?

– Доколкото знам, това е задължително до голяма степен. Ако нямаш приятелски мачове уредени преди това, ФИФА или УЕФА те пращат някъде. Така че все пак е хубаво да има такива мачове. Разстоянието е малко далеч, но в крайна сметка нямаме право да избираме в този момент.



Какъв е най-големият проблем на българския футбол?

– Първо, младите много бързо започват да мислят, че са станали футболисти. А един млад футболист се изгражда доста време. Второ, няма достатъчно треньори, които да се занимават само с детско-юношеския футбол. Никой от по-опитните не иска да се занимава с такъв футбол. А само с млади треньори няма да стане.

40

Правилото на БФС за българите как го оценяваш?

– Как да го оценя... Не мога да разбера каква е идеята и каква е ползата от това нещо. Добре, идеята е да играят повече българи и да има футболисти за националния отбор. Да играят повече българи, но на колко години? Един футболист на 31 години мисля, че вече не става за националния отбор. Или, хайде да го кажа така, минал му е пикът за това нещо.



Димитър Пенев си отиде съвсем наскоро.

- Само лоши поводи станаха. В крайна сметка той ме създаде като футболист, плюс Симолията и Серги Йоцов, Бог да ги прости. Трябва да спомена и Паро Никодимов, да е жив и здрав. Димитър Пенев ми даде шанс да бъда футболист.

Сякаш когато си отиде някой, тогава тръгват положителните оценки.

- Това си говорихме... С Калин Терзийски същата работа. Сещаме се за хората, след като вече ги няма. Трябва да се замислим всички, че трябва да се уважаваме, докато сме живи, а не след това.



За финал нещо към футболните фенове?

- Да ходят по стадионите, да се надяват, да подкрепят отборите си, даже и когато играят слабо. Без феновете футболът ни няма да е интересен и няма да израства.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия