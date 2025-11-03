Звездeн гард коментира пред Sportal кога може да се върне на терена за Цървена звезда

Девонте Греъм беше привлечен в Цървена звезда като голямо попълнение. Въпреки това, той няма да бъде на терена още известно време. Изявявалият се немалко време в НБА гард потвърди пред Sportal.rs, че феновете на Звезда, които с нетърпение очакват завръщането на американския плеймейкър на игрището, ще трябва да почакат още малко.

Девонте получи контузия по време на подготовката, след което, според клуба, се разболя, а в изявление за Sportal, Греъм потвърди, че няма да бъде на терена още може би поне 1-2 седмици.

"Това е добър въпрос. Вървим ден за ден, по-скоро седмица за седмица, все още не знам кога ще се върна на терена", обясни Девонте Греъм.

Как се контузи Греъм?

Греъм се контузи в контрола срещу Фенербахче. В края на първата четвърт на този мач Греъм проби защитата на европейския шампион и смело тръгна към коша. Тогава беше фаулиран от един от противниковите играчи, а американецът вкара кош с нарушение. Въпреки това, при приземяването си стъпи неловко и контузи глезена си.

Греъм лежа известно време на паркета, след което успя да напусне терена, но не седна на резервната скамейка, а на стол зад нея и веднага беше обграден от целия медицински екип на "червено-белите".

Снимки: Imago