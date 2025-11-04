Реал Мадрид и Александър-Арнолд почетоха паметта на Жота преди визитата си на "Анфийлд"

Популярни
  4 ное 2025 | 10:05
Защитникът Трент Александър-Арнолд и треньорът Чаби Алонсо поведоха делегация на Реал Мадрид, която отдаде почит на Диого Жота, играч на Ливърпул, починал през лятото след пътен инцидент, съобщават английските медии.

Реал Мадрид отказа да тренира в понеделник вечер на „Анфийлд“ преди мача си с английския първенец в Шампионската лига, както повелява протоколът на УЕФА, но делегация на клуба присъства на стадиона, за да отдаде почит на Жота. Начело на мадридската група бяха десният бек Александър-Арнолд, бивш съотборник на португалеца в продължение на 5 години до края на миналия сезон, и треньорът Алонсо, бивш играч на мърсисайдци между 2004 г. и 2009 г. 27-годишният футболист премина при мадридчани само няколко седмици преди трагичния пътен инцидент, при който загинаха Диого и брат му Андре, и за него това е първо завръщане на „Анфийлд“ като противник на отбора, който го лансира в големия футбол.

Трент положи букет цветя пред главния вход на стадиона, но остави и емоционално послание. „Мой приятелю, Диого. Липсваш ни толкова много, но все още те обичаме дълбоко. Споменът за теб и Андре ще живее вечно. Усмихвам се всеки път, когато си помисля за теб, и винаги ще си спомням красивите моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден“, пише на бележката, оставена от бранителя до цветята и червения контролер за PlayStation, любимата конзола на Жота по време на лагери.

Алонсо, Дийн Хаусен и Емилио Бутрагеньо също положиха букет цветя от името на испанския клуб. Посланието на многократния шампион на Испания гласеше: „Реал Мадрид изказва съболезнования на Ливърпул и семейството на Диого Жота. Футболният свят скърби за загубата на изключителен играч и невероятен човек“.

Снимки: Gettyimages

