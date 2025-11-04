Реал Мадрид и Александър-Арнолд почетоха паметта на Жота преди визитата си на "Анфийлд"

Защитникът Трент Александър-Арнолд и треньорът Чаби Алонсо поведоха делегация на Реал Мадрид, която отдаде почит на Диого Жота, играч на Ливърпул, починал през лятото след пътен инцидент, съобщават английските медии.
Включете се в играта за Ливърпул – Реал Мадрид и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор
Реал Мадрид отказа да тренира в понеделник вечер на „Анфийлд“ преди мача си с английския първенец в Шампионската лига, както повелява протоколът на УЕФА, но делегация на клуба присъства на стадиона, за да отдаде почит на Жота. Начело на мадридската група бяха десният бек Александър-Арнолд, бивш съотборник на португалеца в продължение на 5 години до края на миналия сезон, и треньорът Алонсо, бивш играч на мърсисайдци между 2004 г. и 2009 г. 27-годишният футболист премина при мадридчани само няколко седмици преди трагичния пътен инцидент, при който загинаха Диого и брат му Андре, и за него това е първо завръщане на „Анфийлд“ като противник на отбора, който го лансира в големия футбол.
Трент положи букет цветя пред главния вход на стадиона, но остави и емоционално послание. „Мой приятелю, Диого. Липсваш ни толкова много, но все още те обичаме дълбоко. Споменът за теб и Андре ще живее вечно. Усмихвам се всеки път, когато си помисля за теб, и винаги ще си спомням красивите моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден“, пише на бележката, оставена от бранителя до цветята и червения контролер за PlayStation, любимата конзола на Жота по време на лагери.
Алонсо, Дийн Хаусен и Емилио Бутрагеньо също положиха букет цветя от името на испанския клуб. Посланието на многократния шампион на Испания гласеше: „Реал Мадрид изказва съболезнования на Ливърпул и семейството на Диого Жота. Футболният свят скърби за загубата на изключителен играч и невероятен човек“.
Снимки: Gettyimages