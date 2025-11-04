Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Четвъртият кръг в Шампионската лига започва с 9 двубоя тази вечер. Турниът навлиза във все по-решаваща фаза и отборите с амбиции да продължат напред вече нямат право на грешки. Някои от тях стартираха силно и натрупаха солиден точков актив, но други тепърва трябва да наваксват.

Програмата стартира с две срещи от 19:45 часа. Наполи посреща Айнтрахт (Франкфурт) и ще преследва задължителна победа, защото вече инкасира две загуби и се намира на 22-ра позиция. Гостите от Германия също ще търсят положителен резултат, за да увеличат шансовете си за участие в директните елиминации.

Арсенал е един от петте отбора с пълен актив след третия кръг, а довечера гостува на Славия (Прага). "Топчиите" са в серия от 9 победи във всички турнири и ще се опитат да затвърдят великолепната си форма с успех в чешката столица.

В късната порция от мачове се открояват два. Носителят на трофея Пари Сен Жермен ще е домакин на Байерн (Мюнхен). Двата тима се представят безупречно от началото на турнира, а освен това са лидери във вътрешните си първенства. Съперниците се срещнаха за последно на Световното клубно първенство, където парижани се наложиха с 2:0.

Ливърпул и Реал Мадрид също са сред големите фаворити в най-престижното клубно състезание. Мърсисайдци направиха стъпка към излизане от кризата с победата над Астън Вила през уикенда, но изостават на цели 7 точки от лидера в Премиър лийг Арсенал. Реал Мадрид пък разгроми с 4:0 Валенсия и поддържа преднина от 5 точки пред Барселона в Ла Лига. В Шампионската лига двата отбора се срещнаха и през миналия сезон, като "червените" се наложиха с 2:0 на "Анфийлд".

Ювентус, вече под ръководството на Лучано Спалети, ще гони домакински успех срещу Спортинг (Лисабон), след като в първите си три мача в турнира взе само 2 точки. Португалците се представят по-силно и са в горната половина на таблицата.

Тотнъм приема ФК Копенхаген, който не е отбора за подценяване, макар че се намира на 32-ро място в подреждането. "Шпорите" са в понижено настроение след загубата от Челси през уикенда, но в Шампионската лига още не познават вкуса на загубата.

Атлетико Мадрид имаше тежка програма до момента, като загуби визитите си на Ливърпул и Арсенал, затова днес успехът срещу белгийския Роял Юнион СЖ е абсолютно задъжлителен за състава на Диего Симеоне.

Бодьо/Глимт и Монако са съседи в долната част на класирането и ще търсят първа победа в турнира в сблъсъка помежду си в Норвегия.

Олимпиакос също няма успех в Шампионската лига, а тази вечер ще посрещне ПСВ Айндховен, кйто в предишния си мач разгроми с 6:2 Наполи.