Славия (Прага) 0:1 Арсенал, Сака е точен от дузпа

Славия (Прага) и Арсенал играят при резултат 0:1 на "Синобо Стейдиъм" в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Букайо Сака откри резултата от дузпа в 32-рата минута. "Топчиите", които са лидер в Премиър лийг, все още не са допуснали гол в турнира и до момента са с пълен актив. Освен това тимът на Микел Артета преследва десета поредна победа.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Славия (Прага) пък все още няма пълен успех в ШЛ и спечели едва две точки в първите си три мача в надпреварата. Отборът обаче не е допускал гол в пет поредни двубоя и има само една загуба от началото на сезона - от Интер.

Back on the big stage ✨ pic.twitter.com/3m1ZFM6V9c — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2025

Микел Артета е направил четири промени в сравнение с мача с Бърнли през уикенда. Виктор Гьокереш пропуска двубоя заради контузия и вместо него като фалшива деветка започва Микел Мерино. Леандро Тросар и Букайо Сака ще действат по фланговете. Мартин Субименди е наказан и вместо него титуляр е Кристиан Ньоргор. Пиеро Инкапие започва за първи път за Арсенал в ШЛ, като еквадорецът заменя Калафиори. Итън Нуанери изненадващо стартира за сметка на Еберечи Езе.

Треньорът на Славия Индрих Трпишовски отново залага на вратаря Якуб Маркович в стартовия си състав. Изненадващото име е Юсуфа Санянг, 20-годишен гамбийски нападател, който дебютира за клуба срещу Баник Острава в събота.

Още във втората минута Габриел овладя добра на границата на наказателното поле и стреля, но топката премина встрани. След това Славия опита да наложи домакински натиск. В петата минута Рая се намеси добре, избивайки изстрел на Хори към горния ъгъл. Лайнсменът обаче веднага след това вдигна флага си засада, така че дори да имаше гол, той нямаше да бъде признат.

Постепенно Арсенал пое контрола и стражът на домакините Маркович трябваше да прави две спасявания след удари на Букайо Сака.

Постепенно Арсенал пое контрола и стражът на домакините Маркович трябваше да прави две спасявания след удари на Букайо Сака. Лондончани продължиха да увеличават напрежението пред вратата на домакините. Тросар засече с глава центриране на Райс, а Сака нанесе нов изстрел, който бе избит от Маркович. При поредното центриране от корнер, Габриел засече с глава, но топката рикошира в Провод и излезе в нов ъглов удар. Тук играта бе спряна заради намеса на ВАР заради игра с ръка в наказателното поле на Славия. Реферът видя повторение и веднага посочи бялата точка. Провод настояваше, че първо е имало рикошет, след което топката е срещнала ръката му, но това не промени решението. Сака изпълни силно наказателния удар и въпреки че Маркович хвана ъгъла, английският национал откри резултата.

Снимки: Gettyimages