Атлетико имаше проблеми, но не допусна изненада

Атлетико Мадрид спечели с 3:1 срещу гостуващия Роял Юнион СЖ в двубой от 4-тия кръг на Шампионската лига. Отборът на Диего Симеоне стигна заслужено до трите точки, но те не дойдоха лесно, защото при 2:1 Ян Облак трябваше да прави две важни спасявания.

Хулиан Алварес даде аванс на Атлети в 39-ата минута, а в 72-рата Конър Галахър го удвои. Белгийците намалиха с попадение на Рос Сайкс (80'), но в заключителните секунди Маркос Йоренте сложи точка на спора. С успеха "дюшекчиите" се изкачиха на 14-то място в класирането.

Атлетико влезе в двубоя във видимо подобрена форма спрямо началото на сезона. През уикенда "дюшекчиите" разгромиха Севиля с 3:0, след като преди това спечелиха визитата си на Бетис с 2:0 и записаха първи успех далеч от дома. По този начин мадридчани се изкачиха в топ 4 на класирането в Ла Лига.

Диего Симеоне направи 4 промени в състава си. Антоан Гризман беше предпочетен пред Александър Сьорлот като партньор на Хулиан Алварес в предни позиции, а Пабло Бариос застана до капитана Коке в средата на терена. В центъра на отбраната се завърна Робин Льо Норман, а като десен бек стартира Науел Молина.

Роял Юнион СЖ пристигна в испанската столица на гърба на три поредни победи. В последния си мач тимът срази Зюлте Варегем с 4:1 и води в белгийската Юпилер Про лига с аванс от 3 точки пред втория Брюж.

Срещу Атлетико офанзивното трио оформиха Усейну Нианг, Кевин Родригес и Ануар Айт Ел Хадж. В халфовата линия старши треньорът Давид Юбер заложи на Адем Зорган, Камил ван де Пере и Роб Шоофс.

Белгийците започнаха много смело на "Рияд Еър Метрополитано" и показаха, че нямат намерение да приемат играта в собствената си половина. Кевин Родригес пропусна да даде преднина на гостите, а Атлетико отправи първия си удар чак в средата на полувремето, но Хулиан Алварес не затрудни Кел Схерпен.

Льо Норман получи контузия и Симеоне го замени принудително с Хосе Хименес. Атлетико постепенно вдигна темпото и стигна до гол след отлична атака по десния фланг. Джулиано Симеоне демонстрира скоростта си и подаде на непокрития Алварес, който прати топката в мрежата за 1:0. Това беше негов 17-и гол в Шампионската лига. Звездата на Атлети стана аржентинецът с най-много голове в първите си 30 мача в турнира, изпреварвайки Лионел Меси, който се разписа 16 пъти в първите си 30 срещи.

В добавеното време на първата част "лос колчонерос" вкараха още един гол, но той беше отменен заради засада. Гризман се намираше в чиста позиция, когато направи добавка след спасяване на Схерпен, но преди това в хода на атаката имаше футболист на домакините зад защитата на Роял Юнион СЖ.

Атлетико се опита да контролира срещата в началото на второто. полувреме, а гостите усилиха офанзивната си мощ с пускането на Промис Дейвид на мястото на Шоофс. Симеоне също предприе промени и в игра се появиха Сьорлот, Конър Галахър и Тиаго Алмада вместо Гризман, Алекс Баена и Коке.

В 69-ата минута Промис Дейвид имаше чудесен шанс да изравни, но стреля в аут. Не след дълго Атлетико отбеляза втори гол. На два пъти удари на Сьорлот бяха блокирани, но топката отиде на крака на Галахър и бившият халф на Челси буквално разстреля Схерпен с мощен шут под гредата.

Роял Юнион СЖ върна интригата в 80-ата минута. Центриране от статично положение завари неподготвени бранителите пред Ян Облак и левият бек Рос Сайкс беше точен с глава. Краят на двубоя беше много нервен, но Атлетико удържа преднината си, а в последните секунди вкара и трето попадение, дело на появилия се от пейката Маркос Йоренте.

