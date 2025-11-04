Олимпиакос водеше повече от час срещу ПСВ, но изпусна мача в края!

Отборите на Олимпиакос и ПСВ Айндховен направиха равенство 1:1 в един от най-интересните мачове от старта на 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига. Гърците трябва да съжаляват, че не прибраха пълния комплект точки, тъй като поведоха през първото полувреме с гола на Желсон Мартинш (17'), но секунди преди последния съдийски сигнал се пропукаха и допуснаха попадение, отбелязано от Рикардо Пепи (90'+3'), което ги лиши от много голям успех.

Това попречи на южните ни съседи да стигнат до първа победа в "турнира на богатите" от началото на основната схема и те към момента имат по две победи и две загуби, което ги оставя извън топ 24 на класирането. Нидерландските шампиони от своя страна все още се намират в зоната на допълнителния плейоф преди 1/8-финалите, но и показаха колебания, които ако не изчистят в предстоящите четири мача, които може и да ги оставят извън битките в директните елиминации.

Домакините демонстрираха огромно желание още от първите минути и в 6-ата минута Желсон Мартинс изработи страхотно положение, в което преодоля нидерландски бранител и нанесе удар от вътрешността на пеналтерията, а топката профуча покрай дясната греда.



Гостите опитаха да излеят студен душ върху този ентусиазъм и около четвърт час след първия съдийски сигнал Исмаел Сайбрари прати топката в гръцката врата. Тогава обаче страничният съдия вдигна флагчето си и отмени гола.



Така се стигна до 17-ата минута, когато Мартинс отново бе в центъра на вниманието и този път нанесе неспасяем удар от границата на наказателното поле, откривайки резултата. Стадион "Караискаки" избухна в луда радост, а над 30 хиляди по трибуните започнаха да се надяват, че техните любимци могат да постигнат нещо много голямо в тазгодишното издание на най-престижния европейски клубен турнир.



Дори преди почивката преднината на домакините можеше да набъбне, след като половин час след началото Лоренцо Пирола достигна до прехвърлящо подаване в наказателното поле и нанесе удар с глава. Около 60 секунди по-късно пък Шикиньо връхлетя върху коженото кълбо и прати мощен удар над напречната греда.