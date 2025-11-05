Тотнъм се преобрази в ШЛ, Ван де Вен с фамозен гол

Тотнъм се реабилитира пред феновете си след разочароващото представяне в дербито с Челси преди няколко дни и разби с 4:0 Копенхаген на свой терен, като остава непобеден в Шампионската лига. Бренън Джонсън (19') и Уилсон Одобер (51') дадоха удобна преднина на "шпорите". Домакините останаха с човек по-малко още в 57-ата минута, след като Джонсън получи директен червен картон, но въпреки това стигнаха до още два гола. Особено впечатляващ бе този на Мики ван де Вен (64'), който премина целия терен с топка в крака. Жоао Палиня оформи крайния резултат. В добавеното време Ричарлисон пропусна дузпа. Така Тотнъм има вече осем точки, докато Копенхаген остава само с една.

Just give him the Puskas award now 😮‍💨 pic.twitter.com/ahrnPXhY8f — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 4, 2025

Томас Франк направи общо пет промени в сравнение с домакинската загуба от Челси в събота, като Жоао Палиня бе оставен на пейката за началото. Капитанът Кристиан Ромеро се завърна в стартовия състав за първия си мач от месец, като той зае мястото на Кевин Дансо. Джед Спенс също получи контузия след загубата от Челси и бе заменен от Дестини Удоджи, който записа първия си мач от началото на октомври, след като се възстанови от проблем с коляното. Другите промени бяха в атака - Бренън Джонсън и Уилсон Одобер започнаха титуляри, докато Чави Симонс действаше на мястото на Лукас Бергвал.

Мукоко и Елиунуси стартираха в атака за Копенхаген.

Тотнъм имаше сериозно предимство от самото начало. Поро и Удоджи пропуснаха добри ситуации, но в 19-ата минута домакините вече водеха. Гостите лесно загубиха топката, след което Симонс много добре изведе Джонсън, който премина покрай стража на Копенхаген, излязъл пред наказателното си поле, и прати топката в опразнената му врата. В края на полувремето Рандал Коло Муани пропусна две големи възможности да удвои преднината на Тотнъм.

В 51-вата минута Поро опита с дълго подаване да намери Коло Муани. Топката мина над главата му, но французинът не се отказа да я гони. Вратарят на Копенхаген излезе да изчисти, но го направи в крака на Коло Муани, който настигна кълбото и върна към Одобер. Последният порази вратата от около 11 метра за 2:0.

В 57-ата минута Тотнъм остана с човек по-малко заради грубо нарушение на Бренън Джонсън срещу Перейра. ВАР се намеси и реферът му показа директен червен картон.

1 - Brennan Johnson is the first ever British player to score and be sent off in the same UEFA Champions League game. Brexit. pic.twitter.com/thPsLG0InQ — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2025

Това обаче изобщо не смути Тотнъм и до края домакините вкараха още два гола. В 64-тата Мики ван де Вен направи изключителен рейд, след като пое топката пред своето наказателно поле, премина през куп играчи на съперника, влезе в наказателното поле и се разписа след удар в близкия ъгъл. Три минути след това Жоао Палиня оформи крайния резултат след контраатака. Одобер намери Ромеро, който продължи към Палиня. Португалецът засече от седем метра и въпреки че вратарят игра с топката, тя влезе във вратата му за четвърти път.

В добавеното време Риарлисон пропусна дузпа, след като ударът му срещна гредата.

Снимки: Imago