Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  2. Наполи
  Наполи и Айнтрахт не предложиха характерната за предишните им мачове голеада

Наполи и Айнтрахт не предложиха характерната за предишните им мачове голеада

  • 4 ное 2025 | 21:51
  • 1400
  • 0

Наполи и Айнтрахт (Франкфурт) завършиха малко очаквано 0:0 в мача помежду им от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двата тима не предложиха така характерните за тях атрактивни и резултатни мачове и не успяха да се победят, като чистите положения в срещата липсваха.

Така след равенството им Наполи и Айнтрахт имат по 4 точки и ще трябва да се потрудят още, за да си осигурят участие сред първите 24 тима, като са съседи във временното класиране. Все пак тимовете може да са щастливи, че избегнаха тежки поражения, както това се случи в предишните им двубои.

Първото полувреме предложи твърде малко интересни ситуации. Макар че домакините имаха предимство, те се отчетоха само с опасен блокиран удар на Расмус Хойлунд и друг точен удар на Елиф Елмас, който обаче бе уловен от стража на Айнтрахт Михаел Цетерер.

Втората част продължи с териториално преимущество на “партенопеите”, които обаче отново се затрудняваха да създават чисти положения. Опасен удар на Скот Мактоминей в 68-ата минута бе блокиран от добре бранещите се германци. Пет минути по-късно пък дойде най-доброто положение въобще в двубоя дотук. След разбъркване и лошо изчистване на Амир Рахмани, топката попадна в резервата на гостите Ансгар Кнауф. Футболистът на Айнтрахт веднага шутира, но право в тялото на Ваня Милинкович-Савич, който успя да избие.

До края на срещата последваха още няколко неточни изстрели на играчи на домакините, дело на Мактоминей и Джовани Ди Лоренцо. Може би най-добрите положения за италианците дойдоха в последните секунди на двубоя, когато след корнер на Цетерер му се наложи на два пъти да спасява вратата си след изстрели отблизо на Елмас и Хойлунд.

