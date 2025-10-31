Популярни
Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

  • 31 окт 2025 | 15:47
  • 1104
  • 4

Днес от 16:00 часа наставникът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди гостуването на Арда.

Двубоят между двата тима е на 2 ноември (неделя) от 15:15 часа на стадион “Арена Арда”.

"Мач срещу противник, който се е подготвил да ни затрудни. Както и вие казахте, изграден е от опитни играчи, които са добре познати в България. Влизаме с уважение към противника, но желанието ни е да направим добър мач и да го спечелим.

За анализа на испанското издание "Марка": Истината е, че разбрах за това преди три минути. Абсолютно ми е все едно, защото съм в треньорската професия от много време. Това, което ме интересува, е мачът с Арда. Това ми звучи като някакъв анекдот. Скромни, здраво стъпили на земята и само работа.

Футболистите тренират добре, уверено, добра атмосфера в колектива. Това се случва навсякъде, където има добри резултати. Всички са в перфектна кондиция, включително и Бала, който се развива много добре. Не е на 100% към днешна дата, но сме много доволни от начина, по който се възстановява през тази седмица. Утре ще преценим дали ще попадне в групата за мача.

Не съществува отбор в света - Юнвентус, Мавнчестър сити или Бълселона, който да е в най-добрата си форма от юли до юни най-доброто. Фокусиран съм към настоящето - с позитивно мислене. Независимо дали бием, губим или завършим наравно, правим анализ, за да поставим точната диагноза. Защото не винаги когато спечелиш, си направил всичко както трябва. Извън резултата винаги трябва да търсиш местата, където да подобриш нещо.

Предстои ни мач в неделя от 15:15 ч. срещу Арда. Да гледаш другите отбори, да обръщаш внимание на всичко, което някъде ще се случи, е грешната посока. Нашият път е ясно очертан - ден за ден и седмица за седмица. Фокусирани върху това, което правим, а не какво правят другите.

