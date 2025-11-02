Здрава балтия в Кърджали вади играч на Левски от дербито срещу ЦСКА?

Халфът на Левски Мазир Сула е под огромен въпрос за дербито с ЦСКА, което ще се проведе на 8 ноември. Полузащитникът започна като титуляр при днешното гостуване на Арда, но след здрава балтия от Лъчезар Котев напусна преждевременно терена в 55-ата минута.

Футболистът на тима от Кърджали му влезе грубо в глезена отзад, за което получи жълт картон. Сула не успя да продължи двубоя и напусна коцукайки подкрепян от своя съотборник Асен Митков и човек от медицинския щаб. На негово място влезе Бурас.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов