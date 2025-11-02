Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Здрава балтия в Кърджали вади играч на Левски от дербито срещу ЦСКА?

Здрава балтия в Кърджали вади играч на Левски от дербито срещу ЦСКА?

  • 2 ное 2025 | 16:40
  • 8057
  • 0

Халфът на Левски Мазир Сула е под огромен въпрос за дербито с ЦСКА, което ще се проведе на 8 ноември. Полузащитникът започна като титуляр при днешното гостуване на Арда, но след здрава балтия от Лъчезар Котев напусна преждевременно терена в 55-ата минута.

Футболистът на тима от Кърджали му влезе грубо в глезена отзад, за което получи жълт картон. Сула не успя да продължи двубоя и напусна коцукайки подкрепян от своя съотборник Асен Митков и човек от медицинския щаб. На негово място влезе Бурас.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 57047
  • 156
Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

  • 2 ное 2025 | 15:13
  • 11436
  • 31
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41642
  • 42
Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

  • 2 ное 2025 | 15:02
  • 8369
  • 8
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17179
  • 9
Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Нанков: Не ни достигна класа и увереност

  • 2 ное 2025 | 14:59
  • 840
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 57047
  • 156
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41642
  • 42
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 68773
  • 316
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17179
  • 9
Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

  • 2 ное 2025 | 17:25
  • 19121
  • 8
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9828
  • 7