Арда пуска билетите за мача с Левски

Арда съобщи, че билетите за двубоя с Левски от 14-ия кръг на efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба от утре, 30 октомври. Срещата е на 2 ноември от 15:15 ч. на "Арена Арда. Касите на стадиона ще работят със следното работно време:

Четвъртък (30.10) от 12:00 ч. до 18:00 ч.

Петък (31.10) от 13:00 ч. до 18:00 ч.

Събота (01.11) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Неделя (02.11) от 10:00 ч. до края на първото полувреме

Цени на билетите:

Сектор "А" ЛОЖА - 30 лв.

Сектор "А", "Б", "В", "Г" - 20 лв.

За феновете на Левски два часа преди началото на двубоя ще бъде отворена каса, която е точно до самия вход за сектор Г.