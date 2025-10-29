Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Арда пуска билетите за мача с Левски

Арда пуска билетите за мача с Левски

  • 29 окт 2025 | 19:16
  • 338
  • 0
Арда пуска билетите за мача с Левски
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - Левски

Арда съобщи, че билетите за двубоя с Левски от 14-ия кръг на efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба от утре, 30 октомври. Срещата е на 2 ноември от 15:15 ч. на "Арена Арда. Касите на стадиона ще работят със следното работно време:

Четвъртък (30.10) от 12:00 ч. до 18:00 ч.
Петък (31.10) от 13:00 ч. до 18:00 ч.
Събота (01.11) от 10:00 ч. до 17:00 ч.
Неделя (02.11) от 10:00 ч. до края на първото полувреме

Цени на билетите:

Сектор "А" ЛОЖА - 30 лв.
Сектор "А", "Б", "В", "Г" - 20 лв.

За феновете на Левски два часа преди началото на двубоя ще бъде отворена каса, която е точно до самия вход за сектор Г.

