  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Хулио Веласкес с пресконференция преди Арда - Левски

Хулио Веласкес с пресконференция преди Арда - Левски

  • 30 окт 2025 | 13:54
  • 163
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Арда от 14-ия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в петък, 31 октомври, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в петък, 31 октомври, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Левски тренира в добро настроение след успеха в Пазарджик
Левски тренира в добро настроение след успеха в Пазарджик

Тренировката в събота, 1 ноември, започва в 11:00 и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути. Двубоят с Арда е в неделя, 2 ноември, от 15:15 часа на стадион "Арена Арда" в Кърджали.

