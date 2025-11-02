Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - Левски

Днес от 15:15 часа Арда и Левски излизат един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.

“Сините” са в серия от четири поредни победи и водят уверено в класирането пред ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив). Сега обаче им предстои трудно гостуване в Кърджали, макар че отборът на Александър Тунчев е далеч от най-добрата си форма.

Под въпрос за тази среща е Евертон Бала, който се възстановява от травма. Болежки след двубоя срещу Хебър за Купата през седмицата имаше и голмайсторът Мустафа Сангаре, но по всичко изглежда, че той ще е на линия за мача.

Други проблеми за Левски и Веласкес няма. Те могат да дойдат по време на двубоя при евентуален жълт картон за Марин Петков. Той ще му донесе автоматична санкция от една среща, но не каква да е, а за дербито с ЦСКА след седмица.

Арда е на другия полюс спрямо своя съперник със само един шампионатен успех през последните пет шампионатни сблъсъка, в които инкасира цели три поражения. Въпреки това ръководството на клуба гласува пълно доверие на наставника Александър Тунчев, а той от своя страна заяви след успеха за Купата с 2:1 над Фратрия през седмицата, че той ще даде увереност на играчите, които ще се борят за победа и над Левски.

Очакванията са, че за този двубой на вратата отново ще е Анатолий Господинов, който пропусна гостуването на Фратрия, а на негово място игра Ивайло Неделчев. Треньорът на “сините” Хулио Веласкес пък похвали опитния Ивелин Попов, твърдейки, че не трябва да му се оставя свобода на действие, защото е способен да създаде доста проблеми.