Веласкес обяви групата на Левски за гостуването в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 11:23
  • 1348
  • 0
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Арда от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в Кърджали е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Димитър Димитров.

Извън разширения състав остават Рилдо, Карл Фабиен, Патрик Мислович и Карлос Охене.

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Групата на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

