Шампионът във Формула 3 по стъпките на своите предшественици във Формула 2

Напълно очаквано шампионът във Формула 3 за 2025 година Рафаел Камара ще премине във Формула 2 за сезон 2026, когато бразилецът ще се състезава за тима на Инвикта. Негов съотборник ще бъде парагваецът Джошуа Дюрксен, за когото това ще бъде трети сезон във Формула 2.

Любопитното е, че това е третият пореден шампион във Формула 3, който прогресира във Формула 2 с британския екип след своите предшественици Габриел Бортолето и Леонардо Форнароли. Бортолето спечели титлата във Формула 2 в своя единствен сезон в шампионата по пътя си към Формула 1, а два кръга преди края на сезон 2025 Форнароли е лидер в генералното класиране с аванс от 19 точки пред Джак Крауфорд.

Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

През тази година Камара стана шампион във Формула 3 с общо четири победи в 19 старта, като всичките му успехи бяха в основните състезания. В края на сезона бразилецът завърши с общо 166 точки на своята сметка и преднина от 42 пред Никола Цолов, който се класира втори в крайното класиране.

Снимки: Gettyimages