Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 11 сеп 2025 | 13:22
  • 257
  • 0
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов гостува в рубриката на Sportal.bg - „Гостът на Sportal.bg“.

Българския лъв направи своя най-силен сезон откакто дебютира в шампионата, печелейки три квалификации и две състезания, за да завърши на второто място в крайното класира с актив от 124 точки. Отделно Никола Цолов помогна и на отбора на Кампос да спечели отборната титла във Формула 3 за първи път в своята история.

В студиото на Sportal.bg той ще разкаже за изминалата кампания във Формула 3 и ще говори за бъдещето си.

Снимки: Sportal.bg

