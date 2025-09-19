Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Напълно очаквано след силния си сезон във Формула 3, завършил със спечелването на вицешампионската титла, Никола Цолов ще продължи своята кариера във Формула 2 и със сигурност всички българи ще можем да мечтаем някой ден да го видим и във Формула 1.

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Реалистично погледнато Никола е първата истинска българска надежда за Формула 1, въпреки че той не е първият българин, който достига до подножието на световния шампионат. През 2010 година Владимир Арабаджиев се състезава в GP2 сериите, които са директен предшественик на сегашната Формула 2. През зимата на 2009 и 2010 пък той и Пламен Кралев караха в GP2 Азия сериите, където обаче не успяха да стигнат до челото на класирането.

Никола Цолов пред Sportal.bg: След Барселона знаех, че може да карам във Формула 2

В рамките на сезона в Азия най-добрият резултат, който Арабаджиев постигна, беше седмото място в спринтовото състезание в първия от двата кръга, които се проведоха на пистата „Сахир“ в Бахрейн. В основните серии той не довърши сезона за италианския тим Колони, тъй като беше заменен от Брендън Хартли за последните два кръга на „Монца“ и „Яс Марина“. Иначе преди това българинът имаше едно влизане в топ 10 в спринтовата надпревара на уличното трасе във Валенсия, където той завърши девети.

В края на годината Арабаджиев стана първият и до момента единствен български пилот, който участва в официален тест във Формула 1. Българинът се включи в теста за млади пилоти в Абу Даби, където кара за отбора на Лотус на Тони Фернандес. Арабаджиев кара във втория ден на изпитанията на „Яс Марина“, завъртайки 49 обиколки с най-добро време от 1:45.763, ккато остана на над секунда от времето на Родолфо Гонсалес, който също кара за Лотус. Арабаджиев завърши тестовия ден с последно време от 15-те пилоти, които караха заедно с него.

В сериите GP2 Азия Пламен Кралев не успя да стигне до класиране в топ 10, като най-добрите му резултати бяха две 16-и места в основното състезание от втория кръг в Абу Даби и първия спринт в Бахрейн. Кралев не участва в основните GP2 серии в Европа.

Извън GP2 Арабаджиев и Кралев натрупаха опит и в други популярни шампионати като Евросериите 3000, Формула Мастърс и Формула 2 на Джонатан Палмър, която обаче не беше на нивото на днешната Формула 2 и беше базирана на някогашната британска Формула Ауди.

През 2008 във Формула Мастърс, която беше директен конкурент на европейската Формула 3, Арабаджиев завърши на седмото място в крайното класиране с една победа във второто състезание на „Ещорил“, когато пилотите стартираха от обърната стартова решетка. Неговият най-известен съперник в този шампионат беше Фабио Лаймер, който през 2013 спечели GP2 сериите, но кариерата му не продължи много след това. Естебан Гутиерес, който през 2013, 2014 и 2016 се състезава във Формула 1, също записа едно участие през сезона, записвайки един подиум и едно седмо място на „Имола“. Сред лидерите тогава се отличи и съотборникът на Арабаджиев Крис ван дер Дрифт.

Пламен Кралев постигна най-големите си успехи в GT надпревари като Ферари Челъндж и стана първият българин, стартирал в „24 часа на Льо Ман“, но за съжаление не успя да завърши легендарното състезанието. В трите си сезона във Формула 2 на Джонатан Палмър българинът взе 6 точки с две девети места на „Пол Рикар“ и „Хунгароринг“ през 2012 година. Неговият най-изявен противник в тези години беше Джолиън Палмър, който стигна до Формула 1, но изкара по-малко от два пълни сезона преди да загуби мястото си в Рено.

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

За разлика от Арабаджиев и Кралев, Никола Цолов атакува Формула 1 през много по-конкурентни шампионати, в които записва много по-силни и постоянни резултати. Българския лъв стана шампион с 13 победи в 21 състезания в испанската Формула 4 през 2022 година, когато той дебютира в състезанията с едноместни болид. След това Цолов прескочи Формула Регионал и се насочи директно към Формула 3, където в началото липсата му на опит си личеше, но постепенно той се превърна в едно от най-бързите, ако не и в най-бързия пилот на стартовата решетка. В момента българинът държи рекорда за брой победи в шампионата със своите пет успеха

Тепърва предстои да видим какво ще постигне Никола Цолов след преминаването си във Формула 2, където отново ще кара за екипа на Кампос. Едно обаче е сигурно, той е първата истинска надежда, която България има за достигане до Формула 1 и кара всички българи да мечтаем, че някой ден родният трибагреник ще се вее и на стартовата решетка в най-популярния моторен спорт на планетата.

Снимки: Red Bull Content Pool | Снимки: Владимир Иванов