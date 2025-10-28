Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 5718
  • 5

Догодина Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 с отбора на Кампос, но може ли Българския лъв да дебютира в шампионата още през сезон 2025?

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Тази възможност се отваря, тъй като един от титулярните пилоти на Кампос през тази година, Пепе Марти, обяви, че няма да участва в последните два кръга, които ще се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Причината испанецът да се откаже от тези два състезателни уикенд е неговото преминаване във Формула Е, където стартът на сезона ще съвпадне с края на сезона във Формула 2.

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Така в отбора на Кампос се отваря едно място, което ще трябва да бъде заето за кръговете на „Лусайл“ и „Яс Марина“, а един от водещите фаворити за него е именно Никола Цолов. На теория българинът има леко предимство предвид факта, че той беше първият пилот, който от Кампос обявиха за сезон 2026. Отделно колата, която до момента караше Марти, е спонсорирана от Ред Бул, а от една година насам Никола Цолов е част от академията на Биковете, което теоретично дава още едно предимство на родния състезател.

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

От лагера на Българския лъв не са коментирали възможността той да се състезава във Формула 2 още през 2025 година. Оттам единствено призовават да не се правят никакви заключения и да се изчакват официалните изявления както от Никола Цолов и екипа му, така и от Ред Бул и отбора на Кампос.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Моторни спортове

Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

  • 27 окт 2025 | 01:29
  • 2657
  • 3
Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

  • 27 окт 2025 | 01:16
  • 5600
  • 18
Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

  • 27 окт 2025 | 00:59
  • 5177
  • 1
Норис: Доста елементарно състезание за мен

Норис: Доста елементарно състезание за мен

  • 27 окт 2025 | 00:45
  • 1854
  • 6
Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

  • 27 окт 2025 | 00:36
  • 4895
  • 0
Верстапен: Просто трябваше да оцелея в първия стинт

Верстапен: Просто трябваше да оцелея в първия стинт

  • 27 окт 2025 | 00:32
  • 2857
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Спартак (Вн) гони "тройка с гарнитура"

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Спартак (Вн) гони "тройка с гарнитура"

  • 28 окт 2025 | 15:00
  • 27577
  • 3
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 17816
  • 12
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 13480
  • 91
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 16928
  • 27
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 21016
  • 10