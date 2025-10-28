Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Догодина Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 с отбора на Кампос, но може ли Българския лъв да дебютира в шампионата още през сезон 2025?

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Тази възможност се отваря, тъй като един от титулярните пилоти на Кампос през тази година, Пепе Марти, обяви, че няма да участва в последните два кръга, които ще се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Причината испанецът да се откаже от тези два състезателни уикенд е неговото преминаване във Формула Е, където стартът на сезона ще съвпадне с края на сезона във Формула 2.

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Така в отбора на Кампос се отваря едно място, което ще трябва да бъде заето за кръговете на „Лусайл“ и „Яс Марина“, а един от водещите фаворити за него е именно Никола Цолов. На теория българинът има леко предимство предвид факта, че той беше първият пилот, който от Кампос обявиха за сезон 2026. Отделно колата, която до момента караше Марти, е спонсорирана от Ред Бул, а от една година насам Никола Цолов е част от академията на Биковете, което теоретично дава още едно предимство на родния състезател.

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

От лагера на Българския лъв не са коментирали възможността той да се състезава във Формула 2 още през 2025 година. Оттам единствено призовават да не се правят никакви заключения и да се изчакват официалните изявления както от Никола Цолов и екипа му, така и от Ред Бул и отбора на Кампос.

Снимки: Владимир Иванов