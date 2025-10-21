Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2

Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2

  • 21 окт 2025 | 19:54
  • 3293
  • 1
Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2

През сезон 2026 във Формула 2 българският пилот Никола Цолов ще има за съотборник мексиканеца Ноел Леон, който също ще дебютира в шампионата.

Леон кара два сезона във Формула 3, като записа 6 качвания на подиума, две най-бързи обиколки и не успя да вземе победа. През 2024 година Леон завърши 10-и в крайното класиране във Формула 3, а през 2025 остана 17-и. Тази година Леон кара за Према, а миналата за Ван Аверсфорт.

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Пълното име на мексиканския пилот е Ноел Хеисус Леон Васкес, като той е роден на 21 декември 2004 година, Никола също има рожден ден на 21 декември, но той е роден 2006 година.

Последната титла, спечелена от Леон дойде през 2023 година, когато той стана шампион в Евроформула Оупън със 7 победи в 20 състезания.

Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2
Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

Тази година най-добрите класирания на Леон са две трети места в основните състезания на "Силвърстоун" и "Монца".

След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си
След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Шефът на Заубер: Зак Браун се извини на Хюлкенберг и на мен

Шефът на Заубер: Зак Браун се извини на Хюлкенберг и на мен

  • 21 окт 2025 | 15:01
  • 1385
  • 2
Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

  • 21 окт 2025 | 14:40
  • 8301
  • 6
Сескс обясни за скрития коз на М-Спорт в Саудитска Арабия

Сескс обясни за скрития коз на М-Спорт в Саудитска Арабия

  • 20 окт 2025 | 21:35
  • 1109
  • 0
Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

  • 20 окт 2025 | 20:39
  • 1868
  • 0
Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

  • 20 окт 2025 | 19:37
  • 1759
  • 0
В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

  • 20 окт 2025 | 18:59
  • 1967
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 38077
  • 98
Барселона 2:0 Олимпиакос, втори гол на Фермин Лопес

Барселона 2:0 Олимпиакос, втори гол на Фермин Лопес

  • 21 окт 2025 | 19:45
  • 4799
  • 15
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 12231
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 14441
  • 13
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 26093
  • 49
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 461314
  • 16