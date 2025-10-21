Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2

През сезон 2026 във Формула 2 българският пилот Никола Цолов ще има за съотборник мексиканеца Ноел Леон, който също ще дебютира в шампионата.
Леон кара два сезона във Формула 3, като записа 6 качвания на подиума, две най-бързи обиколки и не успя да вземе победа. През 2024 година Леон завърши 10-и в крайното класиране във Формула 3, а през 2025 остана 17-и. Тази година Леон кара за Према, а миналата за Ван Аверсфорт.
Пълното име на мексиканския пилот е Ноел Хеисус Леон Васкес, като той е роден на 21 декември 2004 година, Никола също има рожден ден на 21 декември, но той е роден 2006 година.
Последната титла, спечелена от Леон дойде през 2023 година, когато той стана шампион в Евроформула Оупън със 7 победи в 20 състезания.
Тази година най-добрите класирания на Леон са две трети места в основните състезания на "Силвърстоун" и "Монца".
