  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 8464
  • 6

Вицешампионът във Формула 3 за сезон 2025 Никола Цолов ще се състезава догодина във Формула 2 с тима, с който постигна най-големите си успехи - Кампос Рейсинг.

През 2022 година Никола спечели титлата в испанската Формула 4 с Кампос, последните два сезона във Формула 3 също се състезава с испанския тим, а сега остава в отбора и за догодина.

Никола Цолов откри официално "Писта София 2025"
Никола Цолов откри официално "Писта София 2025"

“Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола за още една година - заяви Адриан Кампос-младши, шефът на Кампос Рейсинг. - Той направи първите си стъпки в едноместните автомобили с нас. С нас има шампионска и вицешампионска титла, което е доказателство за изключителния му талант.

“Формула 2, разбира се, е друго ниво, но Никола вече има богат опит, въпреки, че е още млад.”

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3
Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

“Изключително съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата ми и да продължа във Формула 2 отново с Кампос Рейсинг. Заедно работихме много усилено и постигнахме успехи в испанската Формула 4 и Формула 3, което ми дава увереност за следващия сезон. Това е още една крачка към мечтата ми и ще работим още по-упорито, за да постигнем силни резултати.”

Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2
Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2

Българския лъв завърши третия си сезон във Формула 3 на второ място в крайното класиране с 2 победи и три спечелени квалификации, а той и съотборниците му осигуриха първата отборна титла в историята на Кампос Рейсинг.

