Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Вицешампионът във Формула 3 за сезон 2025 Никола Цолов ще се състезава догодина във Формула 2 с тима, с който постигна най-големите си успехи - Кампос Рейсинг.

През 2022 година Никола спечели титлата в испанската Формула 4 с Кампос, последните два сезона във Формула 3 също се състезава с испанския тим, а сега остава в отбора и за догодина.

🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨

Nikola is stepping up with the team to race in FIA F2 next season!🙌



We can’t wait for this new chapter together🔥



Read more👇https://t.co/dvGcQo4CSU@Formula2 @NikolaTsolov pic.twitter.com/GmMRKpWSsB — Campos Racing (@CamposRacing) September 16, 2025

“Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола за още една година - заяви Адриан Кампос-младши, шефът на Кампос Рейсинг. - Той направи първите си стъпки в едноместните автомобили с нас. С нас има шампионска и вицешампионска титла, което е доказателство за изключителния му талант.

“Формула 2, разбира се, е друго ниво, но Никола вече има богат опит, въпреки, че е още млад.”

“Изключително съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата ми и да продължа във Формула 2 отново с Кампос Рейсинг. Заедно работихме много усилено и постигнахме успехи в испанската Формула 4 и Формула 3, което ми дава увереност за следващия сезон. Това е още една крачка към мечтата ми и ще работим още по-упорито, за да постигнем силни резултати.”

Българския лъв завърши третия си сезон във Формула 3 на второ място в крайното класиране с 2 победи и три спечелени квалификации, а той и съотборниците му осигуриха първата отборна титла в историята на Кампос Рейсинг.