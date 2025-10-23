Компани: Карл може да ни е много полезен и ще получава още шансове

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира убедителната победа на своя тим над Брюж с 4:0 в третия кръг от основния етап на Шампионската лига.

„Днес изиграхме добър мач. Можехме да отбележим повече голове, а и не допуснахме нито един. Видяхме в действие много млади играчи. Ленарт Карл показа във важен двубой, че може да ни бъде полезен, но не обичам да се вдига излишен шум. Ако продължава в същия дух, ще получи своя шанс през сезона“, заяви Компани.

Специалистът подчерта важността на победата с оглед на предстоящите тежки сблъсъци в турнира.

„Знаехме, че днес не можем да си позволим да губим точки, защото ни предстоят мачове с Пари Сен Жермен и Арсенал. Трябва да съберем възможно най-много точки. Въпреки това, не мисля, че класирането в топ 8 ще бъде решаващо за това кой ще спечели Шампионската лига. ПСЖ го доказа през миналия сезон. Смятам, че и тази година това няма да има особено значение. Най-важното е да се класираме за елиминациите. Днес направихме крачка напред“, завърши наставникът на Байерн.

