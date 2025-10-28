Байерн си хареса косовар от Хофе

Байерн (Мюнхен) проявява интерес към 23-годишния нападател на Хофенхайм и националния отбор на Косово Фисник Аслани. Информацията разкри журналиста Флориан Плетенберг.

Мюнхенският гранд вижда в Аслани потенциален заместник на Хари Кейн, ако той напусне "Алианц Арена" след края на сезона. Действащият шампион на Германия вече е включил косоваря в своя списък с трансферни цели. Ръководството на баварците е впечатлено от нивото на развитието на Аслани през последните месеци.

Очаква се нападателят да бъде продаден от Хофенхайм през следващото лято. Барселона и няколко други водещи клубове също следят ситуацията около него.

В девет мача за своя клуб през настоящия сезон Аслани е отбелязал 6 гола и е направил 2 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages