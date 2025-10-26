Байерн излезе със становище и обяви, че няма да работи с Боатенг

Отприщилият се гняв сред феновете на Байерн (Мюнхен) по случай новината, че Жером Боатенг може да изкара треньорския си стаж в клуба, доведе до логичната реакция от страна на баварците и от германския хегемон обявиха, че начинанието няма да се състои. От Байерн излязоха със становище, което публикуваха в профилите си в социалните си мрежи.

Някои от феновете на Байерн са против планирания треньорски стаж на Боатенг в клуба

“В конструктивен обмен, който ФК Байерн и Жером Боатенг проведоха тази седмица, беше решено, че Жером Боатенг няма да тренира с ФК Байерн. Жером се чувства много свързан с ФК Байерн и не желае клубът да понесе щети поради текущата противоречива дискусия около неговата личност”, написаха от клуба.

Причината за гнева на феновете е осъдителната присъда на бившия футболист през миналата година за причиняване на телесна повреда на негова бивша партньорка. Иначе 37-годишният Боатенг вече бе получил потвърждението на старши треньора на първия отбор Венсан Компани. Двамата бяха съотборници в Манчестър Сити до 2011 г., след което Боатенг премина в Байерн (Мюнхен), където остана до 2021 г. и спечели 10 пъти Бундеслигата, както и 2 пъти Шампионската лига.