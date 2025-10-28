Компани: Всичко със състава е наред, турнирът за Купата винаги е нещо специално

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Кьолн във втория кръг от Купата на Германия. Баварците стартиха ударно сезона и навъртяха изумителната серия от 13 поредни победи във всички турнири, с което изравниха постижението на Милан от сезон 1992/1993. Победа и утре ще направи Байерн едноличен рекордьор по поредни победи в историята за отбор от топ 5 първенствата.
За състава
“Нещата изглеждат добре. Рафаел Герейро се е завърнал в пълна форма, Йосип Станишич и Серж Гнабри също са обратно на линия. Отборът е там, където трябва да бъде в следващите три мача”.
За противника
“Кьолн се представя много добре досега. Особено в защита, те са много бдителни и бързи в затварянето на пространството, за да предотвратят удари и центрирания. Те са също така невероятно опасни при контраатаки, което е навредило на много отбори досега. Те играят у дома и вярват в шансовете си, но ние сме жадни за победа! Правим много неща точно в момента и искаме да вземем това със себе си в Кьолн”.
За турнира за Купата
“Винаги чувстваш, че Купата е нещо специално. Винаги я предпочитам, когато сме под малко напрежение. Това никога не е имало негативно влияние върху моя отбор досега. Винаги чувствам, че ако се представим добре, имаме голям шанс да стигнем до следващия кръг. Ето защо напрежението не ме притеснява. Но задължение ли е? Футболът си е футбол. Не само феновете искат да стигнат до финала за купата, ние също го искаме”.
Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд, който също бе на пресконференцията, говори за младия вратар на баварците Йонас Урбиг, който ще играе утре срещу бившия си отбор. “Той показа, че е на много високо ниво още от ранна възраст. Има перфектна платформа с Мануел Нойер, Свен Улрайх и треньорския екип на вратарите. В момента е на перфектния път. Много сме щастливи, че е тук”.
