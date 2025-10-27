Ариен Робен със съвет към изгряващата звезда на Байерн

Бившата звезда на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен даде ценен съвет на 17-годишния халф на баварците Ленарт Карл. Младокът направи фурор през последната седмица с красиви попадения срещу Брюж в Шампионската лига и Борусия (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата.

„Ленарт Карл заслужава похвала, той е великолепен. Но трябва да се възползва от това. Необходимо е да работи върху себе си всеки ден и да не си казва: "Току-що изиграх страхотен мач, всичко е прекрасно". Трябва да тренира упорито и да не почива на лаврите си. Ето защо много добрите играчи остават на върха толкова дълго. Да достигнеш този връх е едно, а да се задържиш там – съвсем друго“, заяви Робен, цитиран от "Билд"

Снимки: Gettyimages