Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Ариен Робен със съвет към изгряващата звезда на Байерн

Ариен Робен със съвет към изгряващата звезда на Байерн

  • 27 окт 2025 | 23:29
  • 780
  • 0

Бившата звезда на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен даде ценен съвет на 17-годишния халф на баварците Ленарт Карл. Младокът направи фурор през последната седмица с красиви попадения срещу Брюж в Шампионската лига и Борусия (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата.

„Ленарт Карл заслужава похвала, той е великолепен. Но трябва да се възползва от това. Необходимо е да работи върху себе си всеки ден и да не си казва: "Току-що изиграх страхотен мач, всичко е прекрасно". Трябва да тренира упорито и да не почива на лаврите си. Ето защо много добрите играчи остават на върха толкова дълго. Да достигнеш този връх е едно, а да се задържиш там – съвсем друго“, заяви Робен, цитиран от "Билд"

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Точката с жълт картон при загуба на Херманщат

Точката с жълт картон при загуба на Херманщат

  • 27 окт 2025 | 21:05
  • 1104
  • 0
Нуно Мендеш: Удоволствие е да играя за ПСЖ

Нуно Мендеш: Удоволствие е да играя за ПСЖ

  • 27 окт 2025 | 20:24
  • 937
  • 0
Риека нанесе трета поредна загуба на Осиек, българите не играха

Риека нанесе трета поредна загуба на Осиек, българите не играха

  • 27 окт 2025 | 20:00
  • 1663
  • 1
Малик Фофана ще трябва да оперира глезена си, ще отсъства няколко месеца

Малик Фофана ще трябва да оперира глезена си, ще отсъства няколко месеца

  • 27 окт 2025 | 19:42
  • 1494
  • 0
Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

  • 27 окт 2025 | 19:09
  • 2727
  • 0
Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

  • 27 окт 2025 | 18:45
  • 5160
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 123128
  • 439
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 29876
  • 25
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 36800
  • 13
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 12718
  • 3
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 37351
  • 16
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 11156
  • 0