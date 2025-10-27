Байерн (Мюнхен) купува още един стадион

Въпреки че разполага с гигантския “Алианц Арена”, Байерн реши да инвестира в още един стадион, специално за женския си отбор. Настоящият дом на дамите на гранда е само с 2500 места и се намира на клубната база. Тъй като обаче напоследък отборът привлича все по-голям интерес, ръководството е взело решение да бъде закупен стадионът, на който аматьорския ФК Унтерхахинг в момента играе своите домакински мачове, твърди “Билд”. Той се казва “Хахингер Шпортпарк“ и е капацитет от 15 000 места. Все още негов собственик е общината в Унтерхахинг в района на Бавария.

До това решение шефовете стигнаха, след като на няколко пъти женският отбор на Байерн играеше в Шампионската лига на “Алианц Арена” и там идваха по близо 50 000 запалянковци.

Преговорите са напреднали и се очаква “Хахингер Шпортпарк“ да бъде продаден на Байерн за около 7,5 милиона евро. Въпросното съоръжение се намира на около 20 км от “Алианц Арена”.

Президентът на ФК Унтерхахинг, в момента в регионалните лиги, Манфред Швабъл също се опитваше в продължение на няколко години да постигне споразумение с града – без успех. Крайният срок, който му беше поставен за придобиването, изтече и сега е ред на Байерн.

Байерн вече има едно споразумение с властите в съседния си град, след като от година насам на него играят и част от младежките формации на баварския гранд.