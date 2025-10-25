Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Борусия (М) 0:0 Байерн, голям пропуск на Диас в първата минута

Борусия (М) 0:0 Байерн, голям пропуск на Диас в първата минута

  • 25 окт 2025 | 16:45
  • 1532
  • 3
Борусия (М) 0:0 Байерн, голям пропуск на Диас в първата минута

Байерн (Мюнхен) ще се опита да продължи блестящото си представяне от началото на сезона. Баварците спечелиха всичките си мачове, като записаха 12 поредни победи във всички турнири. Сега те гостуват на Борусия (Мьонхенгладбах), който има сериозни проблеми. Те имат само три точки след първите седем мача в Бундеслигата и са водени от временния наставник Еуген Полански.

Автобусът на Байерн попадна в задръстване и пристигна по-късно на стадиона, поради което срещата започна с 15-минутно закъснение.

Венсан Компани е направил доста промени от мача с Брюж през седмицата. Както се очакваше Йонас Урбиг получава шанс на вратата на Байерн, а Мануел Нойер получава почивка. В защита Бойе, Ким и Бишоф заменят Герейро, Та и Лаймер. Леон Горетцка е титуляр в халфовата линия на мястото на Павлович. Николас Джаксън също е сред титулярите, като се очаква да води атаката, а Хари Кейн да му помага от малко по-задна позиция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

  • 25 окт 2025 | 15:16
  • 3169
  • 1
Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 14:13
  • 6556
  • 5
Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
  • 1441
  • 1
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 766
  • 0
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 2173
  • 12
Може ли Барселона да увеличи рекордния брой голове срещу Реал Мадрид

Може ли Барселона да увеличи рекордния брой голове срещу Реал Мадрид

  • 25 окт 2025 | 09:12
  • 6215
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

  • 25 окт 2025 | 16:49
  • 723
  • 0
Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

  • 25 окт 2025 | 16:31
  • 7469
  • 12
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 15169
  • 20
Съставите на Челси и Съндърланд

Съставите на Челси и Съндърланд

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 873
  • 0
Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

  • 25 окт 2025 | 15:56
  • 32596
  • 9
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 4600
  • 1