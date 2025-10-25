Борусия (М) 0:0 Байерн, голям пропуск на Диас в първата минута

Байерн (Мюнхен) ще се опита да продължи блестящото си представяне от началото на сезона. Баварците спечелиха всичките си мачове, като записаха 12 поредни победи във всички турнири. Сега те гостуват на Борусия (Мьонхенгладбах), който има сериозни проблеми. Те имат само три точки след първите седем мача в Бундеслигата и са водени от временния наставник Еуген Полански.



Автобусът на Байерн попадна в задръстване и пристигна по-късно на стадиона, поради което срещата започна с 15-минутно закъснение.

Венсан Компани е направил доста промени от мача с Брюж през седмицата. Както се очакваше Йонас Урбиг получава шанс на вратата на Байерн, а Мануел Нойер получава почивка. В защита Бойе, Ким и Бишоф заменят Герейро, Та и Лаймер. Леон Горетцка е титуляр в халфовата линия на мястото на Павлович. Николас Джаксън също е сред титулярите, като се очаква да води атаката, а Хари Кейн да му помага от малко по-задна позиция.

So gehen wir ins Spiel gegen Gladbach. 📋 pic.twitter.com/j18DEYmNUH — FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2025